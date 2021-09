Ringsted rådhus

Mystik: Skal Ringsted have et nyt rådhus?

Ringsted - 30. september 2021 kl. 13:25 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Skal Ringsted have et nyt rådhus, hvor hele administrationen er samlet?

Læs også: Flertal ønsker lukket debat om millioninvestering

Det spørgsmål skal byrådspolitikerne formentlig snart tage stilling til, efter punktet om en samling af kommunens administration blev drøftet tidligere på ugen i Plan og Boligudvalget.

Selv om punktet på dagsordenen var lukket, fordi der ifølge udvalgsformand Per Flor (S) ikke må afsløres detaljer om økonomi og placering, vil politikerne gerne medgive, at det er et emne, der bliver drøftet.

Ringstedlistens Lars Tegl og Enhedslistens Henrik Kjær forsøgte at få åbnet flere elementer af sagen af hensyn til den offentlige debat, men måtte se sig nedstemt af resten af udvalget.

- I et tidligere budgetforlig har man afsat en halv million kroner for at få undersøgt, om man skal lægge administrationen sammen og skabe et fælles rådhus, og så har man hyret et firma til at undersøge mulighederne. Resultatet er nu klar, og jeg synes, at sådan en sag har offentlighedens interesse især i lyset af, at vi står i en valgkamp, siger Lars Tegl.

Han respekterer flertallets beslutning om at lukke sagen for offentligheden og ønsker derfor ikke at fortælle detaljer om sagen.

Unfair konkurrencevilkår Lars Tegl oplyser dog, at grunden til mørklægningen skyldes, at "der er nogle oplysninger om kroner og ører, som ikke må komme ud i offentligheden på grund af unfair konkurrencevilkår."

Det bakker Enhedslistens Henrik Kjær op om og tilføjer:

- Principielt skal alle beslutninger være så åbne som muligt, så borgerne kan tage stilling til, hvad de synes om det.

Rådhuse til mange millioner kroner Ingen af politikerne ønsker at blive konkrete om de mulige planer om et nyt rådhus, men Per Flor siger dog om de foreløbige undersøgelser:

- Det, man har lagt op til giver god mening og er et udmærket sted.

Om der er tale om et helt nyt rådhus eller en udvidelse af eksisterende rammer er uvist. I flere kommuner på Sjælland har man enten planer om at bygge eller har allerede bygget nye rådhuse for store summer.

I Høje-Taastrup skyder et otte etagers nyt rådhus i øjeblikket op til et beløb, der nærmer sig 300 millioner kroner, mens der i Solrød er overvejelser om et nyt rådhus for op mod 200 millioner kroner. I Egedal har man for få år siden bygget et nyt rådhus til 231 mio. kroner, mens Vordingborg Kommune foreløbigt har sat 120 mio. kr. af til et nyt rådhusbyggeri.

Arbejde på distance Spørger man afgående byrådsmedlem Lars Tegl er det ikke nødvendigvis en god idé at samle kommunens administration.

- Man bør se på, hvad de har gjort i andre kommuner for at finde ud af, om det hjælper på effektiviseringen. I disse coronatider har vi udviklet evnerne til at arbejde på distance, så hvorfor skal Ringsted Kommune så til at samle deres folk for at kunne arbejde, spørger Lars Tegl retorisk.

Henrik Kjær giver udtryk for, at han har flere forskellige idéer til, hvor et kommende rådhus kan ligge, men konstaterer over for DAGBLADET, at han gerne vil vente med at komme med konkrete bud på placeringer.

