Musikskolen laver julekalender

Traditionen med en stor julekoncert i Klostermarkskirken, hvor alle Musik & Kulturskolens kor og orkestre spiller julen ind, er i år blevet aflyst på grund af coronarestriktionerne. Der ville simpelthen ikke være plads til de mange besøgende, der plejer at komme denne populære koncert op til jul.

Et hold af lærere står for at optage og klippe de mange indslag der kan opleves klokken 17.45 de første 24 dage i december.