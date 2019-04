Se billedserie Trompetlærer Asbjørn Kamban (th.) slår fast, at det giver et væsentligt bedre udbytte at undervise eleverne i tre mindre grupper. Tre elever fra trompetgruppen har nævnt, at de godt kunne tænke sig at gå til mere undervisning på musikskolen. Foto: Jakob Fønss

Musikskolen har succes med pilotprojekt

Ringsted - 24. april 2019 kl. 08:19 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden vinterferien har tre unge lærere fra Ringsted Musik- og Kulturskole overtaget musikundervisningen i en klasse på Valdemarskolen. Eleverne har været inddelt i tre grupper, der har modtaget undervisning i at spille på henholdsvis violin, trompet og tværfløjte.

I ugen op til påskeferien mødtes de tre grupper for første gang i skolens musiklokale for at spille sammen i et stort big band.

Eleverne har haft mulighed for at låne deres instrument med hjem for at øve sig, og det har haft en mærkbar effekt.

- Alle i min gruppe havde øvet sig til i dag. Det er fedt at opleve, at vi har mulighed for at give eleverne denne mulighed for at stifte bekendtskab med et instrument i mindre grupper, siger Asbjørn Kampan, der underviser i trompet.

Han bliver bakket op i sin vurdering af tværfløjte-lærer Carina Nielsen og violinlærer Dyveke Jansen.

Musikskolen stiller de tre undervisere til rådighed i en periode på 12 uger.

- Det er et pilotprojekt, hvor vi afprøver konceptet åben skole, hvor musikskolen kommer ud og bidrager med undervisning og musikalsk inspiration i folkeskolen. Målet er at finde det gode krydsfelt mellem den meget faglige musikskole og folkeskolen, og bedømt ud fra vores foreløbige erfaringer er det helt sikkert et koncept, som vi vil arbejde videre med. Vi kommer helt sikkert ud og møder nogle elever, som ikke selv ville finde over til os i musikskolen, påpeger musikskoleleder Jacob Brandt Jensen.

Glæden over pilotprojektet bliver til fulde delt af Birgitte Jonsen, der er musiklærer på Valdemarskolen.

- Det er megasjovt for eleverne, der får mulighed for at opleve nogle andre vinkler på undervisningen, som jeg ikke har mulighed for at give som musiklærer, siger hun.

Projektet fortsætter indtil midten af maj og det er håbet, at det kan afsluttes med en koncert for de øvrige elever i skolens aula.