Jacob Brandt Jensen har været leder for Ringsted Musik- og Kulturskole siden 2017. Foto: Yngve Saxil Andersen

Musikskoleleder ser frem til et alsidigt efterår

Ringsted Musik- og Kulturskole har fået babyer, teenagere og deres forældre med i kommende efterårssæson, hvor der dog er lidt færre tilmeldinger end normalt.

Ringsted - 28. august 2020 kl. 15:56 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke helt forkert at skrive, at Ringsted Musik- og Kulturskole spiller på flere tangenter.

Selvom skolens klaverundervisning fortsat er i blandt de mest eftertragtede fag, er der nemlig meget mere at komme efter.

Om det så end er klassisk klaver eller babyrytmik.

- Vi har altid bestræbt os på at trække så mange mulige instrumenter og fag til skolen, siger leder Jacob Brandt Jensen, der igennem de seneste år arbejdet rigtigt meget på at have så mange forskellige tilbud som muligt.

- Det er alt lige fra babyrytmik over forældre/børne-hold til vores spilopper ude i folkeskolerne. Det giver pote. Hvis vi skal have nogle siddende ude i de store bands og orkestre, så må vi jo have fat i dem tidligt.

Lidt færre elever Skolen går et efterår i møde, hvor der er lidt færre tilmeldinger end normalt. Ifølge Jacob Brandt Jensen skyldes det coronasituationen, der i tilfælde med mere kollektive fag som korsang og drama har gjort det sværere at mødes flere ad gangen.

- Vi kan godt mærke, at vi har haft en nedlukning, så langt det meste har foregået gennem fjernundervisning, mens andet har været lukket ned, siger Jacob Brandt Jensen, der dog er fortrøstningsfuld og ser frem til et aktivt efterår.

- Det er lidt gynger og karruseller, når man har sat så mange ting i gang. Hvor noget går godt, går andet selvfølgelig skidt, og sådan er det, siger musikskolelederen, der skal kæmpe lidt mere for at trække børn- og unge til de klassiske instrumenter.

- De fleste vil hellere spille guitar og klaver end akkordeon og violin, men generelt er vi i en positiv udvikling.

Vi er også drama og maleri Jacob Brandt Jensen understreger samtidig, at skolen altså også hedder »Kulturskole« og tilbyder drama- og billedkunstlære i nu helt nye omgivelser.

- Vi har i mange år lidt under, at vi oftest bliver kaldt musikskolen, men rent faktisk hedder Ringsted Musik- og Kulturskole, siger han om skolen, der er åbent for store såvel som små elever. Babyer, teenagere og alle derimellem er velkomne.

- Vi har været dygtige til at dyrke toppen, men været knap så gode til at tage fat i underlaget. Hvis man lige pludselig hiver et trappetrin ud, så er der ikke noget at gå op af.