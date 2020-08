Se billedserie Flere af medlemmerne i Re-Cover Band har et svagt punkt for det tyske band Scorpions. Det gælder blandt andet for guitarist Søren Jensen (tv.), som her spiller sammen med Karsten Lagermann og Loke Martin Farbaute (th.). Sidstnævnte foretrækker hård heavy metal. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Musikken får de dystre tanker til at lette Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikken får de dystre tanker til at lette

Ringsted - 16. august 2020 kl. 18:05 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hold kæft mand. Der er sgu alligevel meget godt smæk på..«

Ordene kommer med umiddelbar begejstring fra guitarist Søren Jensen, da han hører de første optagelser af »Re-Cover Bands« indspilning af Scorpions klassikeren »No One Like You«.

Han har spillet guitar siden 1993, og er meget begejstret for, at han er kommet med i Re-Cover Band.

- Det er super dejligt for mig at være med i det her band. Musikken er med til at få mig til at slappe af. Det er balsam for sjælen, og jeg føler mig helt frisk, når jeg kommer hjem, siger Søren Jensen.

Glæden bliver ikke mindre af, at det torsdag er et Scorpions-nummer, der skal indspilles.

- Det er en klar favorit. Jeg har set dem spille live fire gange, fortæller Søren Jensen.

Også forsanger på nummeret Rasmus Albrechtsen er godt tilfreds med valget af Scorpionssangen. Udover at synge spiller han western guitar og bas i bandet.

- Jeg har spillet musik siden 2003. Det giver mig et bedre selvværd og noget overskud. Det giver mig et kick ligesom en løbetur kan gøre. Alting bliver bare meget lettere efter en dag med musik på programmet, forklarer han.

Jo vildere jo bedre Bandets anden guitarist Loke Martin Farbaute ser frem til, at bandet skal prøve kræfter med Metallicas Nothing Else Matters.

Den erfarne musiker har spillet guitar i 26 år og han lægger ikke skjul på, at begejstringen stiger jo vildere guitarsoloerne bliver.

- Jeg kan godt love, at vores udgave bliver lidt vildere end Metallicas, siger han.

De tre herrer bliver suppleret i bandet af sangerinderne Charlotte Olsen, der synger for på Gasolins »This is My Life« og Joy Erbahn.

- Jeg har altid sunget og i en periode var det meget gospel. Det er superhyggeligt at være med i bandet. Vi har det dejligt sammen og så er jeg glad for den ros, som vi får af Karsten og Philip, siger Charlotte Olsen.

Joy Erbahn er vokset op i et hjem med meget musik og hun kan mærke, hvordan musikken gør noget godt for hende.

- Musik er godt for min psyke. Den giver et boost, så det bliver lettere at klare andre opgaver. Samtidig er musikken med til at holde mig væk fra de dårlige ting, forklarer hun

En udviklende proces Bandet er en videreudvikling af et musikprojekt, der har været i gang i i Ringsted Socialpsykiatri siden 2016.

- Jeg har valgt at samle de her fem medlemmer i et band, så de kan få glæde af både deres musikalske sammenspil og samtidig danne gode sociale relationer, forklarer socialvejleder og tovholder Karsten Lagermann.

Projektet giver psykisk sårbare borgere i Ringsted Kommune mulighed for at arbejde med deres personlige udvikling gennem musikken.

Projektet gik i gang, inden verden havde hørt om coronavirus og var derfor sat på pause i noget tid, indtil det blev varmt nok til at flytte øvelokalet ud i haven ved socialpsykiatriens adresse på Østre Parkvej 2F.

Nu er arbejdet frem mod en færdig EP tilbage på sporet. Der går dog fortsat en rum tid, før det færdige produkt kan præsenteres for et publikum.

- Vi regner med, at det vil tage et halvt års tid, før vi er klar til at indspille næste sang. Det er vigtigt, at vi tager processen i et passende tempo, så der er plads til alle. Tålmodighed er et nøgleord, forklarer Karsten Lagermann og hans musikalske socialvejledermakker Philip Rosenqvist.