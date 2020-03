Ringsted Kvartetten optræder her som nisseorkester ved Rådhuskroens traditionsrige tænding af julelyset på kroen tilbage i november sidste år. Foto: Thomas Olsen

Musikere blæser op til fællessang i Ringsteds gader i aften

Ringsted - 19. marts 2020 kl. 14:11 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billeder af italienere, der synger fra balkonerne, er gået verden rundt. Det er den frygtede Corona-virus, som får isolerede borgere til at spille og synge sammen og glemme uro og frygt for en stund.

Nu har en gruppe messingblæsere i Ringsted taget ideen op. De håber, at de ved at spille musik i gaderne i Ringsteds bymidte torsdag aften fra klokken 19.30-20.30 kan få folk til at åbne vinduerne eller gå ud på altanerne og synge med.

Derfor har de lagt sangtekster til de sange, de i aften vil spille på gader og stræder, ud på Facebook. Der er tale om kendte gamle danske forårsbebudere, som måske få humøret lidt op i disse Corona-tider, hvor mange sidder derhjemme hver dag.

- Vi er blevet inspireret af Italien og folk på Nørrebro. Selv om det måske er lidt udansk, tænker vi, at den lille seance kan få folk til at slå vinduerne op og, hvis de har lyst, også synge med på de sange, vi vil spille. Enhver skal synge med det næb, de har, siger Holger Beck, der er medlem af Ringsted Kvartetten, som ensemblet hedder.

Pause for frygt - Vi vil gerne være med til at give folk en pause fra Corona-frygt. Vi sidder jo allesammen isoleret hver for sig, men på den her måde kan vi styrke fællesskabet, siger Holger Beck, der til daglig er afdelingsleder på en efterskole.

Fakta Man vil kunne opleve messingblæserne cirka på følgende tidspunkt:

19.30: Sjællandsgade ved Bananen

19.50: Tinggade - midt på.

20.10: Lille Torv

Find gerne teksterne frem til:

Det er i dag et vejr

Den blå anemone

Når vinteren rinder i grøft og grav

Den gamle skærslibers forårssang

Grøn er vårens hæk.

Også musikere, der plejer at optræde for et publikum eller i det mindste øve sig regelmæssigt, må afstå for den glæde og sammenhørighed, der knytter sig til deres fag. Derfor bliver det også en mulighed for, at de fire musikere får spillet sammen udendørs.

- Og det bliver med god afstand. Vi vil have en-to meter imellem os. Men det er faktisk den eneste måde, vi kan gøre det på, siger Holger Beck.

Vil komme igen De fire musikanter vil gerne gøre det til en tilbagevendende begivenhed, hvis borgerne bakker op om initiativet.

- Hvis vi kan mærke, det er noget, der giver positive reaktioner, vil gerne gøre det nogle gange om ugen i den her periode, og også gerne andre steder end i midtbyen. Og hvis der ikke er interesse, så trækker vi os bare stille og roligt tilbage igen, lyder det venlige tilbud fra musikeren.

Har man lyst til at synge med, er man velkommen til at dukke op i aften - men naturligvis med behørig afstand til hinanden.