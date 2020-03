Premieren på Ringsted Kvartettens musikalske initiativ var i torsdags, hvor man spillede på tre udvalgte steder i bymidten. Foto: Per Christensen

Musikanter blæser op til sammenhold - igen

Ringsted - 23. marts 2020

Ringsted Kvartetten har fået så positiv respons på deres optræden med deres messingblæsere i Ringsteds gader, at de indtil videre fortsætter succes.

Kvartetten optrådte med en række forårssange, først i Ringsteds midtby torsdag i sidste uge, og siden på Prinsessevænget søndag eftermiddag.

- Det gik rigtigt fint, og der var virkelig mange mennesker, der lyttede. Vi kunne se, at folk vinkede til hinanden fra vinduerne, fortæller et af kvartettens medlemmer Holger Beck.

De fire spillemænd har bestemt sig for at fortsætte med at optræde et par gange om ugen, så længe, der er god respons. De har fået en henvendelse fra Vilhelm Andersens Vej, så i det område vil man kunne høre kvartetten torsdag aften i tidsrummet 19.30 til 20.30.

- Vi har opdaget, at folk ikke nødvendigvis synger med. Det skyldes måske også, at der ikke er en, der synger for. Vi spiller jo. Så nu har vi spillet de seks forårssange. Næste gang vil vi nok også spille nogle evergreens, som folk kender, og måske en Beatles-sang.

Tanken med musikken er at sende en opmuntrende hilsen til de mange, der på grund af corona-pandemien er tvunget til at opholde sig alene derhjemme.

Holger Beck forestiller sig, at man også vil optræde søndag eftermiddag, bare et andet sted. Man tager gerne imod opfordringer fra beboere i byen.

Ude omkring i landet har andre orkestre taget ideen til sig. I København vil forskellige jazzensembler spiller i gårdene. Og i Sønderjylland har en blæsergruppe fået lyst til noget lignende. Sidstnævnte har rettet henvendelse til

Holger Beck efter at have set orkestret i et indslag i TV2 ØST.