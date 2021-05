Ringsted Musik- og Kulturskole tilbyder musikundervisning samt en bred vifte af forskellige kunstarter. Pr-foto Foto: Thomas Brosø

Send til din ven. X Artiklen: Musik- og Kulturskolen klar til en ny sæson Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musik- og Kulturskolen klar til en ny sæson

Ringsted - 09. maj 2021 kl. 15:22 Kontakt redaktionen

Der har hersket stor glæde og høj aktivitet i Musik- og Kulturskolen, som for et par uger siden kunne genåbne for en stor del af skolens elever.

Ud over travlhed for alle med at finde sig til rette og komme godt og trygt på plads efter længere tid med fjernundervisning, har der også været travlt med at tænke frem mod en ny sæson på den anden side af sommerferien.

De store linjer er nu på plads, og Ringsted Musik- og Kulturskole har endnu engang åbnet for tilmelding for nye og nuværende elever til en ny sæson - denne gang nummer 53 i rækken.

- Det er jo helt utrolig dejligt, at vi nu rent faktisk er kommet i gang igen efter nedlukningen - og at vi oven i købet nu kan nå at få en god afrunding af denne sæson, udtaler Jacob Brandt Jensen, leder af Musik- og Kulturskolen.

- Men det er nu også rart oven på den nok mest underlige sæson i Ringsted Musik- og Kulturskoles historie at kunne se frem mod en frisk sæsonstart. Der er så mange spændende projekter, planer og arrangementer, der enten ikke har kunnet lade sig gøre eller er blevet omlagt i løbet af denne sæson - dem glæder vi os til at genoptage og føre ud i livet, siger Jacob Brandt Jensen i en pressemeddelelse.

- Et af vores mål i denne sæson har været at styrke og udbygge vores forskoleundervisning, som jo er hele det fundament vores mange hold, bands og orkestre skal hvile på. Det er blandt andet sket ved at oprette nye babyrytmikhold, omlægge forældre-børn hold og relancere vores Spil Op hold for 0. og 1. klasse ude på skolerne. Det kom vi rigtig godt af sted med før coronaen kom på tværs.

- Nu skal vi bare i gang igen og videre. I den kommende sæson udvider vi forskolen med et nyt tilbud, vi kalder 'mere Spil Op' for 2. 3. klasse, udtaler Jacob Brandt Jensen.

Musik- og Kulturskolen, som holder til på Ringsted tidligere kaserne, har under nedlukningen gennemgået en række ombygninger og lokalerokader og har blandt andet kunnet indvie et helt nyt billedkunstlokale og sammenspilslokale.

- Vi har simpelthen fået nogle super gode rammer, som nu bare skal fyldes op med kunst og kreativitet og alt det fællesskab, vi har savnet lidt for længe, lyder det fra Jacob Brandt Jensen.

Musik- og Kulturskolen tilbyder undervisning i musik, billedkunst, animation, drama og dans for børn og unge i alderen 0-25 år - og også dem over 25 år i det omfang, der er plads.

- Vi er jo så heldige ud over undervisning i musik også at undervisning inden for en bred vifte af øvrige kunstarter - og for alle aldre, siger Jacob Brandt Jensen.

- Det liv og den dynamik, det giver at have så meget forskelligt i gang i samme hus på samme tid er helt fantastisk, og noget helt unikt, som vi glæder os meget over at kunne invitere hele Ringsted med i.

Man kan læse mere om Musik- og Kulturskolens fag og hold og tilmelde sig sæson 2021/2022 via Ringsted Musik- og Kulturskoles hjemmeside: musikogkulturskolen.dk.