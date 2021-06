Se billedserie Dagen bød på et væld af musikalske indslag såsom Street Parade, der blandt andet markerede afslutningen på en 41 år lang karriere som slagtøjslærer for Jesper Grandetoft. Nummer to fra venstre kan han ses dirigere ensemblet gennem byen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Musik- & Kulturskole afsluttede svær sæson med samba og samspil

Ringsted - 21. juni 2021 kl. 17:45 Af Alexander de Summer-Brason Welford

Med minimal forberedelsestid sluttede Ringsted Musik- & Kulturskole en svær coronapræget sæson af med koncert i lørdags på Valdemarsscenen foran Sct. Bendts Kirke.

Koncerten bød på et væld af musikalske indslag fra musikskolens elever, der kun har haft fire uger at forberede sig i.

- Vi har haft online undervisning under nedlukningen, hvor sammenspil har været umuligt, fortæller daglig leder af Ringsted Musik- og Kulturskole Torsten Norup Baggesen.

- Men vi havde en rigtig god dag. Det var måske lige varmt nok, og det havde også sin virkning på fremmødet, som ikke var det vilde, da folk nok var på stranden og så videre. Men i forhold til programmet så det pænt ud, fortsætter han.

Samba, samspil og alsang

Lørdagens musikalske brag startede klokken 10 med Street Parade gennem byen med glade sambarytmer og hornmusik.

Optoget sluttede ved Valdemarsscenen foran Sct. Bendts Kirke, hvor musikskolens fem sammenspilshold tog taktstokken. Herefter fulgte et potpourri af digitale koncerter og projekter på storskærmen, som eleverne havde brygget på hjemmefra under nedlukningen.

- Og så havde vi præmiere på alsang, som vi skulle have lavet for to år siden. Det skulle have været over hele landet i forbindelse med 75-året for befrielsen. Det tog vi så hul på i lørdags, og det gik rigtig godt. Når vi starter igen til næste sæson, så skal vi have alle skoler og kor med også, fortæller daglig leder Torsten Norup Baggesen.

- Vores bigband fik vi også samlet, og de sluttede dagen af. Det er lidt af et flagskib, som er skrabet sammen af elever, lærer og forældre. De spillede rigtig godt, tilføjer han.

Slut på en æra

Lørdagens sæsonafslutning for Ringsted Musik- & Kulturskole markerede også afslutningen for slagtøjslærer Jesper Grandetoft, der efter 41 år lægger trommestikkerne i hylsteret.

- Vi var et helt hold, der startede samtidig og har holdt ved i alle årene, som han har været en central del af. Det bliver mærkeligt, at han ikke er her mere, fordi han er den første fra holdet, der springer af, siger Torsten Norup Baggesen og fremhæver:

- Han er generelt sådan én, der aldrig siger nej til noget. For ham har det været en livsstil at være musikskolelærer.

Hele to mand skal overtage stikkerne for Jesper Grandetoft, når den nye sæson tælles ind til efteråret.

- Den ene vi har ansat, er én af hans gamle elever, Bjørn Heebøll, og så er vi ved at finde den anden lærer. De skal overtage alt det, Jesper har haft, og det er stort set alle vores trommeelever, fortæller Torsten Norup Baggesen.

41 år er mange år

Hovedpersonen selv, Jesper Grandetoft, glæder sig til nu at få mere tid til sin egen trommeundervisning, forklarer han til DAGBLADET:

- Jeg vil koncentrere mig om at dygtiggøre mig og gå i krig med de ting, jeg ikke har haft så meget tid til. Det er så mange døre, man kan åbne inden for musikken, og jeg synes, det var tid til at forkæle mig selv lidt mere samt at give fanen videre til nye og yngre kræfter. 41 år er mange år, konstaterer Jesper Grandetoft, der blandt andet har stået i spidsen for musikskolens Street Parade.

- Det har været en stor glæde for mig at være tovholder på vores Street Parade, som er et stort sambaoptog, hvor jeg har samarbejdet med to blæserlærer, hvor vi har haft mange fantastiske oplevelser. Vi har været i Tivoli og spille mange gange til Musikskolernes Dag, spillet til karneval i København, været i udlandet, så det har været et spændende ensemble at arbejde med. Vi har også haft dansere på og drama ind over med festlige farver og så videre, fortæller han.

Lørdagens Street Parade var dermed den sidste, Jesper Grandetoft stod i spidsen for. Og den bød på lidt af en overraskelse for den mangeårige tøndebasker:

- Det var i øvrigt en kæmpeoplevelse, fordi en masse af mine gamle elever dukkede op som en overraskelse. Det var en flot gestus. Det var blandt andet elever, jeg underviste for 20 år siden, fortæller han.

Har du et godt råd til dem, der skal overtage trommestikkerne fra dig?

- Man skal have respekt for eleverne og have kærlighed til faget og god tålmodighed. Det driver værket, lyder det fra Jesper Grandetoft, der slutter af med at rette en varm hilsen til sine kollegaer:

- Alle har haft en kærlighed og stor entusiasme for musikken. Det har været en fornøjelse at være en del af.