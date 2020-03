Se billedserie Billedet her er fra åbningen af Ringsted Middelalderfestival i 2018. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Museumsinspektør frygter aflysning af middealderfestival

Ringsted Middelalderfestival er i fare. Ikke på grund af den sorte død - men på grund af coronavirus.

Ringsted - 27. marts 2020 Af Ulla Jensen

Ringsted Middelalderfestival skal efter planen afvikles den 26.-28. juni i år. Her det nemlig 850-året for Sct. Bendt Kirkes indvielse.

Men corona-virussens fremmarch har som hos så mange andre arrangører givet museumsinspektør og koordinator hos Museum Vestsjælland Anette Månsson dybe panderynker.

- Jeg kan godt være bekymret for, om vi kommer til at aflyse festivalen, siger Anette Månsson om Ringsted Middelalderfestival, der har været under forberedelse det seneste år. 50-100 frivillige knytter sig til festivalen, og alle skulle egentlig være dybt engageret i forberedelserne.

Grupper aflyst Alt forberedende gruppearbejdet er aflyst i henhold til regeringens anvisninger. Det går især hårdt ud over kostume- og kulissegrupperne, som på dette tidspunkt ville være i fuld sving for at kunne nå det hele.

I år havde man endda lavet en ekstra minigruppe, der skulle tage sig af en udskiftning af udsmykningen på selve pladsen.

Men det hele er sat i stå.

Også de forskellige udefrakommende grupper, museet sædvanligvis ville hyre ind i løbet af foråret, er i venteposition.

- Alt hvad statsministeren siger, følger vi. Men da vi ikke har billetsalg, er det ikke så simpelt endda, siger Anette Månsson.

- Heldigvis er de, jeg skal skrive kontrakt med, ikke store stjerner. Det er folk, der bruger weekenden på det.

Afventer påsken Hun understreger, at hvis der på et tidspunkt bliver skrevet kontrakt, bliver det med klausuler om mulighed for aflysning.

Foreløbig har museumskoordinatoren indstillet sig på at vente med den endelige afgørelse til efter påske, som nedlukningen af landet foreløbig gælder til.

- Nu når statsministeren melder noget ud og vi ser ind på den anden side, tænker jeg, at jeg kan træffe beslutningen.

Skulle alt spille efter påske, vil det muligvis kunne lade sig gøre at stable festivalen på benene takket været mange års rutine og en god portion kostumer, der er i overskud fra tidligere år.

- Men det er også en faktor, at hvis der ikke er ordentlige dragter og ordentlige kulisser, så bliver der ikke nogen festival.

Teatertrup klar Overvejelserne vil formentlig også kræve kontakt med de frivillige grupper og Museum Vestsjælland. Så der trædes i vande et stykke tid endnu.

Ifølge Anette Månsson vil teatertruppen Dei Gratia godt kunne klare udfordringen, fordi de både improviserer og er godt øvede.

Skulle festivalen ikke kunne holdes som planlagt, er der mulighed for at rykke den til efter sommerferien, hvor den normalt afvikles hvert andet år.

- Men her er problemet, at vi har givet den tredje uge i august til Sommerspillet, lyder det en smule ærgerligt fra inspektøren.

Dog er folk fra sommerspillet også dybt involveret i Ringsted Middelalderfestival, så mon ikke man kan slå pjalterne sammen (indtil videre dog ikke på under to meters afstand).