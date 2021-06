Corona har understreget, hvor vigtig kulturen er for vores mentale helbred, mener museumsdirektør for Museum Vestsjælland Eskil Vagn Olsen. Vi skal dog lige vænne os til at måtte bruge den igen, påpeger han. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Museumsdirektør: Folk skal nok vænne sig til at bruge kultur og museer igen

Ringsted - 03. juni 2021 kl. 06:14 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Vi lå i maj måned '19 på knap 200 besøgende. Nu ligger vi på 87. Det er over 50 procent færre gæster, konstaterer Museum Vestsjælland-direktør Eskil Vagn Olsen til DAGBLADET på spørgsmålet om, hvordan det er gået Ringsted Museum & Arkiv efter genåbningen.

- Det er jo for det første ærgerligt, fordi vi har to nye og spændende udstillinger, så vi har mere at byde på end '19 og havde også en forventning om at ligge over '19. Det er ikke sådan, at vi går i økonomisk ruin, vi savner bare gæsterne, fortsætter han.

For museumsdirektøren er det et spørgsmål om, at folk nok lige skal vænne sig til, at museerne rent faktisk har åbent igen efter en lang og mørk nedlukning.

- Men så er der jo også nogle barrierer med coronapas. En ting er mundbindet; det er man efterhånden vant til; men med coronapasset kan vi simpelthen se, at vi nogle gange må afvise folk på daglig basis. Mange ved det jo godt, men museumsbesøg er tit spontant, men når nej, man skal lige stå i kø for at få en test. Så gider man måske ikke, siger han.

Godt for mental sundhed

Er der dog noget, som corona har været godt for, så er det dog alligevel kulturen, forklarer Eskil Vagn Olsen:

- Det er jo dejligt, at man har fået talt så meget om kulturen som værende vigtig for vores mentale helbred.

- Kultur herunder museer er en væsentlig del af livet, og nogle gange finder vi ud af, at vi savner noget, når vi lige pludselig ikke har det, tilføjer han.

Og så har corona også givet stof til eftertanke for Museum Vestsjælland, påpeger Eskil Vagn Olsen.

- Og så har vi også fundet ud af, at vi skal blive endnu bedre til at tilbyde museumsoplevelser online. Vi har for eksempel lavet virtuelle byvandringer, online foredrag og så har vi også et projekt i gang med noget online kulturformidling, hvor vi vil prøve at fange nogle andre målgrupper. Så har vi også fået nye og flere brugere til vores podcasts. Hele den palette skal vi blive ved med at have fokus på.

Planlægning prioriteres

Eskil Vang Olsen fortæller, at man lige har lanceret en ny hjemmeside, der skal gøre det nemmere at danne sig et overblik over de forskellige aktiviteter, museerne under Museum Vestsjælland arrangerer.

- Det handler om, at vi skal gøre folk endnu mere opmærksom på vores aktivitetsprogram, hvor man kan melde sig til. På den måde vil det måske være nemmere for folk at få planlagt et museumsbesøg også i forhold til coronapas og så videre. Det vil desværre nok gå udover det spontane element, men jeg tror, at vi skal sælge museumsbesøgene mere som noget, man skal planlægge, siger han, der på sigt spår, at det hele nok stille og roligt skal gå i ét igen.

- Den type gæster, vi plejer at have på det her tidspunkt, er langt hen ad vejen ved at være vaccineret, så det er positivt. Jeg er dog lidt bekymret for sommerferien, fordi hvis børnefamilierne ikke er vaccineret til sommer, så kan det være, de udebliver, og det kan jeg godt frygte, fordi vi har en masse i støbeskeen i Ringsted til den tid, der henvender sig til dem.

- Der er insektjagt blandt andet, hvor man skal melde sig til. Så er der familieomvisninger i vindmøllen, som man også kan melde sig til, opremser Eskil Vagn Olsen.

- Vi har også delt vores årsfolder ud i sommerhusområderne, som også er nyt, og der håber vi på, at kunne tiltrække dem, der holder ferie herhjemme i år, tilføjer han.

Halvprisordning

Sidste sommer kunne museerne tage imod gæster til halv pris. Det samme vil være muligt i år, hvor museerne kan søge om at få del i en ordning på 186,5 millioner kroner til netop det formål.

- Vi skal jo ikke være dem, der ikke har halvpris, så det kommer vi bestemt til at søge om. Det gjorde vi også sidste år, og det gav noget. For hele vores område indhentede vi det tabte i løbet af fem uger, så vi håber selvfølgelig på en endnu bedre sommer i år, fordi vi har så mange gode tilbud til blandt andre børnefamilier, bemærker Eskil Vagn Olsen.

Aktuelt på Ringsted Museum & Arkiv, som har til huse på Køgevej 41, kan man opleve udstillingen »Ringsted - Kort fortalt« og særudstillingerne »Ringsted - besat og befriet« og »Kunstner i kz-lejr«.