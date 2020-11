Museum har omvisning i Sct. Bendts Kirke

Det er historien om det første kloster fra cirka 1080, der dengang lå uden for landsbyen Ringsted. Det er også historien om, hvordan klosteret overgik til benediktiner-munkene. Kirken var dermed klosterkirke, og udgjorde nordfløjen af klosteret. Klosterbygningerne forsvandt helt ved byens store brand i 1806.

I 1100-tallets sidste årtier opførte Valdemar den Store den nuværende Sct. Bendts Kirke som et monument over sin far, Knud Lavard. Han blev dræbt i Haraldsted Skov i 1131 i en strid om kongemagten.