Billedet her er fra åbningen af udstillingen Ringsted Kort Fortalt i slutningen af august sidste år. Den præsenterer Ringsteds historie i kort form blandt andet ved hjælp af virtual reality. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Museum er genåbnet med udstilling om besættelsen i Ringsted

Ringsted - 23. april 2021 kl. 11:06 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Vi er jo sat i verden for borgerne. Vi er der for at pege udad, så folk kan opdage deres historie. Så vi er ligesom nogle cirkusheste, der virkelig trænger til at komme ud i manegen, siger Mie Ellekilde, formidlings- og kommunikationschef for Museum Vestsjælland, til sn.dk i forbindelse med, at Ringsted Museum og Arkiv atter kan slå dørene op for hungrende museumsgæster efter en lang nedlukning.

- Jeg har startet dagen med at sige glædelig genåbningsdag til alle, jeg møder. Jeg ved ikke, om det kommer til at vælte ind med mennesker, men vi er klar i hvert fald. Vi har gratis kaffe og chokolade til alle gæster for at gøre det til en festdag, tilføjer hun.

Ringsted kort fortalt

Ringsted Museum og Arkiv åbnede dørene torsdag klokken 10 med hele tre udstillinger.

- Sidste år åbnede vi en introudstilling, som ganske kort fortæller om Ringsteds overordnede historie, som hedder 'Ringsted - Kort Fortalt'. Den åbnede faktisk i august, så den er jo stadigvæk forholdsvis ny, siger Mie Ellekilde og fortsætter:

- Vi har så fået en udstilling fra Holbæk til Ringsted, som er tegninger af fanger i kz-lejre af Axel Munk Andersen, da dansk politi og militær blev anholdt af nazisterne. Meget barskt, men spændende. Det er oppe på første sal. Vi har jo også et arkiv tilknyttet, hvor der er et lillebitte særudstillingslokale med plancher, der fortæller om besættelsen i Ringsted, hvor man kan se billeder fra Ringsted under besættelsen.

Anledningen for besættelsesudstillingerne skal man egentlig tilbage til i fjor for at finde, påpeger Mie Ellekilde:

- Vi skulle egentlig have kørt udstillingerne sidste år i forbindelse med markeringen af besættelsen, men det gør vi så i år i stedet.

Håber på mange gæster

På trods af coronapas og andre restriktioner håber Mie Ellekilde på, at folk vil komme på museum i den kommende tid.

- Mens vi har været lukke ned har vi lavet butiks og cafeområdet om, så man bliver mødt af lækre siddepladser og høfligt personale. Butikken er blevet opdateret.

Hun varsler sågar spændende ting i vente til sommer, så museumsgæsterne kan få nogle gode oplevelser ovenpå en svær tid.

- Vi håber, at folk finder vej ind på Ringsted Museum og vores andre museer. Selvfølgelig kan nogen se det som en hindring, at skulle vise coronapas, men vi håber på at se folk til vores mange udstillinger. Vi har også virkelig lagt os i selen til at lave et omfattende program til sommer, så vi kan give folk en masse gode oplevelser, siger hun.

Under nedlukningen har man i øvrigt også lavet Ringsted Museum og Arkivs butiks- og cafeområde om, så det står knivskarpt til de tilbagevendende museumsgæster, oplyser Mie Ellekilde.

Til besøg på museet, som har adressen Køgevej 41 og har åbent til klokken 16 i dag, skal man huske et gyldigt coronapas. God tur.