I vinterferien arrangerer Museum Vestsjælland troldejagt og Tidslommen. Det foregår via en app. Tegning: Erik Petri

Send til din ven. X Artiklen: Museum Vestsjælland byder på aktiviteter i vinterferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museum Vestsjælland byder på aktiviteter i vinterferien

Ringsted - 03. februar 2021 kl. 17:06 Kontakt redaktionen

Nu er der mulighed for at besøge Ringsted Museum & Arkiv med hele familien uden at komme indenfor.

Museer er andet og mere end glasmontre med flintøkser og kniplebrætter. Ikke fordi det ikke er godt at kikke på, men corona-restriktioner har lagt en begrænsning på at kunne komme inden for og nyde de smukke gamle sager. Heldigvis fortæller museer også historier ude i landskabet.

Museum Vestsjælland indbyder til jagt efter sagnskikkelser og afdøde helte. Der er tre forskellige hæfter, så man skal vælge, om man vil besøge trolde og andre underjordiske i Kalundborg/Odsherred, Sorø/Slagelse eller Ringsted/Holbæk.

Desuden skal museumsgæster have en pose, som kan afhentes tirsdag den 16. eller onsdag den 17. februar. Seneste bestilling er dagen før. Der betales for posen, som bestilles på vestmuseum.billetexpressen.dk.

I posen er en bog med sandfærdige beretninger om trolde, elverfolk, drager og andre underjordiske væsener og adresser til de mest kendte steder.

Underjordiske er ikke venligt stemt over for sådan nogen som os, derfor er der i posen materialer til at lave en amulet, der beskytter mod magi. Erik Petri (der har tegnet AntBoy universet) har lavet en stregtegning af en underjordisk trold, lige til at farvelægge. Den er også med i posen.

Tidslommen Tag mobiltelefonen med ud i landskabet. Find "Tidslommen" på Google Play eller i App Store og download den gratis app. Tidslommen er levende historiefortælling lige der, hvor begivenhederne fandt sted. Esbern Snares Vestborg i Kalundborg, Sunesønnernes Mølledige i Sorø, Middelalderbyen Holbæk, Næsholm Voldsted i Odsherred, Sankt Bendts Kirke i Ringsted, Tårnborg ved Korsør Nor, Antvorskov Klosterruin i Slagelse, Fæstningstårnet i Korsør.

Historierne fortælles i levende billeder af entusiastiske eksperter fra Museum Vestsjælland eller i tegnefilm med speak.

Troldejagt og Tidslommen er ikke afhængig af museernes åbningstider. Folk kan brude dem, når de har tid.

Museum Vestsjællands udstillinger er lukket indtil videre og mindst frem til den 28. februar.