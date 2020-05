Beviser på omfattende millionsvindel i Forsvaret Ejendomsstyrelsen og Jammerbugt Kommune er pistvæk. Her ses Ringsted fra Sorøvej, hvor lageret, der blev brugt til bedrageriet, ligger.

Muligt millionbedrageri: Alle beviser er væk

Alle beviser er væk i sagen om en tidligere ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen og Jammerbugt Kommune, der brugte lager i Ringsted til at forgylde sin kæreste med ordrer for 4,1 millioner kroner. Det skriver Ekstra Bladet fredag.

Den 57-årige kvinde var som ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen og Jammerbugt Kommune med til at købe ind for samlet set 300 millioner kr. i perioden 2012-16. 4,1 af millionerne endte på bankkontoen i kærestens firma, der har lagerbygning på Sorøvej lidt udenfor Ringsted. Ifølge aktindsigt givet til Ekstra Bladet var pengene betaling for leje af netop denne lagerejendom.

Hverken ejendomsstyrelsen eller kommunen kan finde lejekontrakter eller øvrig dokumentation for aftalen med kærestens firma, ligesom det i over tre måneder ikke er lykkedes myndighederne at finde en eneste mail eller korrespondance på sagen, skriver Ekstra Bladet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har bestilt en undersøgelse af sagen.