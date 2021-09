Se billedserie Nordea Fonden har doneret 40.000 kroner til Vinterbaderne Haraldsted Søs planer om en 20 meter lang badebro og en terrasse ved den populære sauna. Her ses fra venstre vicefilialdirektør i Nordea Ringsted Lene Båstrup, Ole Persson, filialdirektør i Nordea Ringsted Heidi Wolfhagen og Anne Lise Oechsler. Foto: Jakob Fønss

Mulighed for nye vinterbadere: Sådan har vinterbadere fjernet lang venteliste

Ringsted - 02. september 2021 kl. 10:48 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Når vinterbadesæsonen indledes 1. oktober vil mange nye medlemmer stå klar til at få et koldt gys og en efterfølgende opvarmning i saunaen ved Haraldsted Sø nord for Ringsted.

Den populære vinterbadeklub har nemlig besluttet at udvide åbningstiden, så man kan få indlemmet de mange interesserede borgere, der har stået på venteliste.

- Vi har fået lov til at fortsætte den ordning, som vi har brugt, mens der var coronarestriktioner. Den går ud på, at man blot skal være to sammen for at vinterbade. Den ene skal være på broen, mens den anden bader. Tidligere skulle der være en bademester til stede, når et medlem var i vandet, så det betyder meget for os, at det er blevet ændret, fortæller vinterbadeklubbens formand Anne Lise Oechsler.

Hun får dagligt henvendelser om medlemskab fra interesserede borgere. Medlemstallet har rundet 330 og det ventes ikke at stoppe her.

Derfor er Vinterbaderne Haraldsted Sø i fuld gang med at udvikle faciliteterne.

Bro og terrasse Næste projekt er at få anlagt en ny omkring 20 meter lang bro, så man ikke længere skal dele bro med roerne. Desuden skal der etableres en ny terrasse ved saunaen.

Derfor har Vinterbaderne Haraldsted Sø været i gang med at søge om donationer til projektet og alle pengene er nu i hus. Senest har Nordea Fonden doneret 40.000 kroner og Friluftsrådet har øremærket 50.000 kroner til projektet.

Ole Persson viser her den nye kodelås, som er sat på saunaen. Foto: Jakob Fønss

- En anonym giver har lovet at betale det resterende beløb, fortæller Ole Persson fra Vinterbaderne Haraldsted Sø.

Nu mangler der kun tilladelse fra Ringsted Kommune og her er Vinterbaderne Haraldsted Sø blevet bremset i deres iver efter at komme i gang med projektet.

- Vi har fået at vide, at byggesagen først vil blive behandlet af det nye byråd i 2022, så vi må vente med at få glæde af broen til næste sæson. Det ærgrer os, siger Anne Lise Oechsler.

Fordobling af stiger Udover at få sin egen bro vil det også betyde, at vinterbadeklubben kan udvide fra to til fire stiger, der fører ned i det kolde vand i sæsonen, som strækker sig fra 1. oktober til 31. marts.

Indtil det kan realiseres, må ildsjælene i Vinterbaderne Haraldsted Sø nøjes med at se frem til de aktiviteter, som venter i løbet af efteråret og vinteren.

Det gælder blandt andet weekenden 29.-30. oktober, hvor Vinterbaderne Haraldsted Sø har lejet to vildmarksbade, der hver kan rumme 8-10 personer ad gangen.

Og samtidig kan Anne Lise Oechsler og Ole Persson arbejde videre med planer om at få anlagt et nyt klubhus i to etager. Det projekt er dog fortsat kun i ideudviklingsfasen.