Motorvejsbro lukker for cyklister og gående

Mandag 22. juni begynder Vejdirektoratet arbejdet med at renovere broen, der fører rute 14, Østre Ringvej, over Vestmotorvejen ved Ringsted.

En ny fugtisolering vil betyde længere levetid for broen samt en bedre og mere køresikker oplevelse for trafikanterne, oplyser direktoratet.

Arbejdet indledes med gøre klar til at kunne omlægge trafikken til den ene side af broen. Det betyder, at trafikanterne bliver ledt forbi arbejdsområdet i to spor.

Dernæst udføres den nye fugtisolering og asfaltarbejderne. Når dette er afsluttet, flyttes arbejdsområdet over midt på broen, hvor fugtisoleringen udskiftes. Endelig flyttes der over til den sidste side, som udføres tilsvarende den første fase.

Situationen for lette trafikanter er noget anderledes, da broen bliver spærret af for fodgængere og cyklister. De ledes ud på en omvej ad Kaserne Parkvej til Kærup Parkvej via Batteriet, stibroen over motorvejen.