Motorcykel beslaglagt efter vanvidskørsel

En 25-årig mand fra Ringsted havde lørdag alt for travlt, da han kom kørende på sin motorcykel på Vordingborgvej i Køge.

Klokken 19.58 målte færdselspolitiets videobil manden til at køre med mindst 133 km/t mod de højst tilladte 60 km/t.

Den 25-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser, og med hjemmel i de nyligt skærpede regler for beslaglæggelse af køretøjer meddelte færdselspolitiet den 25-årige, at hans motorcykel straks blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation, da hastighedsoverskridelsen udgjorde mere end 100 procent af den tilladte hastighed.