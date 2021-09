Se billedserie Jeanne Christensen og Karina Ejby, Happy Body By JWC & KE, har træninger to gange om ugen i Høm. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Motion i det fri hele året rundt

Ringsted - 09. september 2021

Hos Happy Body by JWC & KE trænes der året rundt udendørs, og dårligt vejr ingen undskyldning for at blive hjemme på sofaen.

Bag Happy Body By JWC & KE står Jeanne Christensen og Karina Ejby, og de har træning to gange om ugen ved VHGs klubhus på Englerupvej 26 i Høm.

De startede Fit Challenge Høm sidste år i november, men så kom coronanedlukningen, og så var det ikke muligt at mødes til træning. I stedet for var der virtuelle gåhold til at begynde med. Her gik man hver for sig og mødes så på de sociale medier, hvor deltagerne kunne støtte hinanden.

- Det var for at få fællesskab under coronaen, siger Karina Ejby.

I marts begyndte holdtræningen, hvor man melder sig til to måneder ad gangen. Der er træning to gange om ugen en time ad gangen. Det er mandage og onsdage klokken 17-18. Desuden får deltagerne i en lukket facebookgruppe forskellige udfordringer hen ad vejen.

Foruden fysisk træning, så sælger Happy Body by JWC & KE også produkter til Herbalife, det drejer sig om proteinprodukter og kosttilskud samt hudplejeprodukter, som kan være en mulighed, hvis man vil slanke sig.

Hele konceptet består af en pakke indeholdende 16 træningstimer, tre bodyskanninger, den første efter et par træninger, igen midtvejs i forløbet samt til slut. Desuden får deltagerne en træningstest, ernæringsvejledning, ideer til måltider samt støtte og vejledning.

Det er helt frivilligt, om man vil bruge produkterne fra Herbalife. Man kan godt komme udelukkende for træningen og for fællesskabet.

- Størstedelen er her fordi, de gerne vil tabe sig, siger Jeanne Christensen.

Alle kan være med i træningen, for man træner på sit eget niveau, og laver så mange øvelser, som man formår.

Der bruges ikke redskaber i træningen, lige bortset fra bænkene. Ellers bruger man sin egen krop. Det eneste, der skal medbringes er en måtte og en drikkedunk.

- Du bruger din egen krop og træner det, din krop kan klare. Om du tager ti armbøjninger eller tre, betyder ikke noget, siger Karina Ejby.

Man behøver ikke at være bange for ikke at kunne præstere. Mange begynder med at tage armbøjninger op ad en væg, og senere kommer de måske ned på knæ, hvor det kræver lidt mere. Der ingen regler. Hver især gør det på den måde, de bedst kan.

Træningen varieres fra gang til gang. En dag er det måske opstrammende pulstræning, hvor der måske næste gang er fokus på benene. Der indledes altid med opvarmning og sluttes med udstrækning.

Efter otte uger, er der test som viser, hvor meget, man har flyttet sig. Der der præmie til den, der har tabt mest fedt og den der har øget sin muskelmasse mest.

Træningen foregår på græsset bag klubhuset på Høm Møllevej 26. En af fordelene ved at træne her er, at der kan tændes lys, når vi når den mørke tid. Motionisterne har mulighed for at benytte idrætsklubbens faciliteter som toiletter og bad. Men de kommer ikke til at træne indendørs. Det foregår altid uden i det fri, også selv om det regner eller sner.

Når først man er i gang, så tænker man ikke så meget over, at det måske er dårligt vejr. Kun lyn og torden kan sætte en stopper for træningen under åben himmel.

Happy Body by JWC & KE har også haft benyttet halvtaget foran klubhuset, men det kan de ikke længere, for taget blæste væk i et voldsomt blæsevejr.