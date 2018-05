Morten Jensen fik sammen med vennen Peter Palland stor opmærksom, da de medvirkede en programserie i TV2 om deres opvækst og voksenliv. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mortens forældre siger tak

Ringsted - 14. maj 2018 kl. 13:41 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Jensen, som mange danskere husker fra dokumentarudsendelsen, »Er jeg helt gak, mor« afgik i sidste uge ved døden, 41 år gammel.

Nu oplyser Reinhold Schæfer, der er leder af det sted i Ringsted, hvor Morten Jensen boede, at Mortens forældre har ønsket at komme med en udtalelse, hvori de takker for al den opmærksomhed, de har fået i forbindelse med Morten Jensens dødsfald:

- Familien siger »Den opmærksomhed vi har fået, varmer helt ind i hjertet«, siger han til DAGBLADET Ringsted.

Familien ønsker samtidig at informere om, at Mortens bisættelse finder sted på fredag.

- Bisættelsen er på fredag, men familien beder om, at man respekterer, at det kun er for Mortens familie, bofæller og tætte venner, siger Reinhold Schæfer.

Familien har tidligere genem Reinhold Schæfer udtalt, at man ønskede at være sig selv i sorgens stund:

- Familien ønsker at være familie og at have sorgen for sig selv, men de ved godt, at Morten var kendt og elsket af mange, fortalte Reinhold Schæfer i sidste uge.

Morten Jensen blev indlagt akut tirsdag sidste uge efter længere tids alvorlig sygdom.

- Han blev kørt på hospitalet efter en pludselig forværring. Han blev indlagt akut, fortalte Reinhold Schæfer dengang til DAGBLADET Ringsted.

Han har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om, hvordan Mortens ven, Peter Palland, har klaret dødsfaldet.

- Det kan jeg ikke sige noget om, det går udover mine beføjelser, siger han.