Morten har inviteret Harry Potter til Hvidsø

Ringsted - 08. august 2021 kl. 05:52 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Når man kommer fra byen og flytter ud til sådan et sted, har man kun den sjov, man selv laver.

Sådan siger Morten Hansen, der godt nok arbejder som gymnasielærer på Rysensteen Gymnasium i København, men i sin fritid har travlt med at lave små, sjove påfund i hjembyen Jystrup. Sommerferien er blevet brugt i landsbyen, hvor der rigtigt har været tid til at nærstudere nærmiljøet. Og Hvidsø er blevet rundet mere end en gang.

- Ude ved Hvidsø er der et træ, der er væltet udover søen. En dag fandt jeg nogle rebstumper, som jeg bandt fast til det, og nu får jeg at vide, at en masse børn bruger det, siger han og slår fast:

- Da jeg boede i København, var jeg slet ikke aktiv, men herude har jeg virkelig fundet ud af, at man kan gøre tingene selv i stedet for at lade kommunen om det.

Hvidsø har ikke bare været omdrejningspunkt for gåture eller nye aktiviteter, men også et fantasifuldt landkort over området.

Her hedder søen Sortsø, Søholmskolen er omdøbt til Hogwarts og Harry Potter-referencerne står i det hele taget i kø.

- Her i coronatiden, hvor vi gik så mange ture rundt om søen, tænkte jeg, at skolen mindede om Hogwarts, og da jeg først havde fået hul på Harry Potter-universet, tænkte jeg, hvad der ellers kunne gemme sig af fantasifulde hemmeligheder ved Hvidsø, siger Morten Hansen.

Tegnet til skuffen Han har altid tegnet, ikke bare for sig selv, men også under sin fars vinger, kunstmaleren Christian Hansen.

Det er dog først nu, han viser noget af talentet frem.

Lige nu kan landkortet beundres på landsbyens Facebook-side samt i SFO'en på Søholmskolen, hvor det er udstillet, fordi Morten Hansens to børn går på skolen. Selv vil han gerne skabe mere magi i det midtsjællandske smørhul.

- Den lange historie er, at da jeg var barn, havde vi et sommerhus i Nordjylland, hvor jeg og min søster lavede kort over området. Vi opkaldt stederne med opdigtede navne og føjede på en eller anden måde vores fantasi til virkeligheden, siger Morten Hansen.

En anden måde Morten Hansen har dog ikke bare travlt med at tegne, men også spille brætspil. Sammen med en anden Jystrup-borger har han nemlig stiftet en brætspils-forening, der en gang om måneden hygger sig i Aktivitetshuset.

- Det er hyggeligt, for det er en anden måde at være sammen på. Jeg kan rigtigt godt lide at være sammen med andre om andet end computer eller telefon. At have noget fysisk og fantasifuldt mellem hænderne er fantastisk, siger Morten Hansen.

I første omgang kunne de dog ikke få tilladelse til at oprette deres egen forening.

- Til at begynde med forsøgte vi at lave vores egen forening, men så skrev kommunen, at det ikke kunne lade sig gøre. Det var noget med, at det ikke var folkeoplysende nok, siger Morten Hansen, der henvendte sig til Jystrup IF, som straks var med på idéen.

- Idrætsforeningen synes, det var en rigtig god idé, og siden har de været meget hjælpsomme.

Medbring eget brætspil Næste gang brætspilforeningen mødes er på onsdag kl. 18.30 i Aktivitetshuset.

Foreningen står for kaffen og kagen, men spillerne skal huske deres egne spil. De første to gange har brætspillerne rundet mange forskellige slags.

- Der er både nogle meget simple nogle som »Exploding Kittins«, et kortspil, hvor det gælder om ikke at få en killing, der eksploderer, eller »Ticket to Ride«, som handler om at lave togstrækninger. Hvis vi er flere ældre spillere, kunne det være et klassisk strategispil som Dungeons & Dragons, siger Morten Hansen, der håber på lidt flere medlemmer.

- Vi har kun gjort det to gange maj og juni, og der har vi kun været 10. Så alle er mere end velkomne på onsdag, slutter den drevne Jystrup-borger.