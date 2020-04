Morten Stuckert kommer ikke ud og spille med sit mobile diskotek i øjeblikket. Til gengæld har han travlt med sit andet arbejde. Foto: Jens Wollesen

Morten fik mere end 200 henvendelser efter nedbrud

Ringsted - 02. april 2020

Morten Stuckert fra Yousat, som hovedsageligt hjælper ældre med at sætte tv og internet op, fik mere end 200 henvendelser, efter tv-signalet hos Ringsted Antenneforening brød ned tirsdag og onsdag i forbindelse med skiftet fra YouSee til Canal Digital.

- Jeg har aldrig oplevet at få så mange henvendelser på en dag, og bare i løbet af onsdag morgen og formiddag har jeg fået 40 opkald fra borgere, der skal have hjælp, siger Morten Stuckert, der har drevet virksomheden siden 2005.

- Det er alt lige fra modemmet, der skal sættes op, til kanalerne, der skal indstilles, siger den travle antennemand.

Han har dog ikke bare haft godt gang i biksen som følge af tv-nedbruddet, men også på grund af opstartsvanskeligheder med internettet.

- Det er ikke kun ældre mennesker, der ringer ind, men folk i alle aldersgrupper, der enten ikke har tid eller den tekniske forståelse for det her, siger Morten Stuckert, der i disse coronatider sørger for at holde god afstand og spritte af.

Han tager lidt over 500 kroner for en opsætning, hvor vedligehold er indeholdt i prisen.

- Det er småøre i forhold til, hvad teknikere ellers tager for det samme, siger Morten Stuckert og nævner, at pengene tager sig godt betalt for kunderne.

- Mange af mine kunder er så glade for min hjælp. For de har måske ikke lige en ven eller eller et familiemedlem, der kan hjælpe dem, siger antennemanden og tilføjer:

- Mange af dem ville sidde uden tv og internet, havde jeg ikke været der.

