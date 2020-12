Send til din ven. X Artiklen: Morten fik en hjerneskade: Nu bygger han modeltogbaner som genoptræning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Morten fik en hjerneskade: Nu bygger han modeltogbaner som genoptræning

Ringsted - 26. december 2020 kl. 06:26 Kontakt redaktionen

49-årige Morten Nielsen har efterhånden lagt mange timer i kælderen på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter i Ringsted. Her bygger han på sit togbaneprojekt, som er ved at vokse ud af lokalerne. Projektet var egentlig bare en hobby, men nu understøtter det genoptræningen for brandmanden, der i august måned pludselig blev ramt af en blodprop i hjernen."Når man får en hjerneskade, så ændrer ens hverdag sig meget. Man går fra at være et selvstændigt menneske til at være dybt afhængig af andre. Og man skal pludseligt vænne sig til, at andre tager en masse beslutninger for en. Med togbanen har jeg fundet et frirum og noget, jeg er god til. Jeg har endda overskud til at hjælpe andre og inddrage dem i projektet," fortæller han med stolthed i stemmen.

Det er ikke kun Morten Nielsen, der er begejstret for landskabet i kælderen. Michela Bahn, der er ergoterapeut og aktivitetsansvarlig på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, er overrasket over den fremgang, Morten har vist.

- Hos os har vi et mantra om, at alt er træning. Så vores borgere inddrages i de fleste daglige gøremål, som både træner dem i hverdagshandlinger som at lave kaffe, tilberede aftensmad og vaske op, men øvelserne afslører også, hvor der skal sættes ind, så man kan få sin hverdag tilbage. Derfor ser vi også Mortens fantastiske projekt som den allerbedste træning. Han har vist os, hvor vigtigt det er, at vi i fortsat skal finde frem til de projekter, der har en positiv indflydelse på vores borgere, fortæller hun i en pressemeddelelse.

En stor overraskelse

Morten Nielsen har aldrig bygget modelbaner før, selvom han har en hel samling. Derfor spurgte han en ergoterapeut, om han måtte få noget af samlingen ned til Ringstedhave, så han kunne bygge lidt med det, når han havde overskuddet. Og to dage senere overraskede personalet Morten med et stort, nybygget bord i kælderen, som han kunne udfolde sig på. Personalet fik også kørt intet mindre end halvanden palle modeludstyr ned til Morten, så det er intet under, at kælderen snart er bygget helt til.

Hjerneskade-patienter kæmper ofte med finmotorikken som en senfølge, og her har Morten Nielsen opnået stor fremgang, som blandt andet skyldes det store arbejde med at male og sammensætte modellerne til togbanen, og det føles ifølge ham selv slet ikke som træning.

- Genoptræning kan være hårdt, for man skal lave de samme øvelser mange gange, men når jeg sidder med modelbanen, så føles det mere som et frirum, som også giver energi. Men jeg kan mærke, hvor stor en forbedring der er sket, og jeg synes allerede, at min arm er blever 95 procent bedre, siger Morten Nielsen.

Han har været på Ringstedhave siden september, hvor han udover sin finmotorik også har genoptrænet grovmotorikken og det kognitive, der er plaget af senfølger efter hjerneskaden. Også her har togbanen været brugt: Ved togbanen har Morten ofte trænet det at komme op at stå, og derudover er det glimrende træning for overblikket, for der er mange ting at holde styr på.

Nu vil han hjælpe andre

Morten Nielsen er godt på vej til at få førligheden tilbage. Han siger selv, at han vil "gå herfra", når han fraflytter Ringstedhave 12. januar, og mon ikke det lykkes, for han har for nyligt gået 130 meter med rollatoren. Med målet i sigte arbejder den tidligere brandmand og nu togbaneentusiast hårdt for at blive klar.

- Mit mål er at kunne gå om juletræet med mine børn juleaften. Det er planen, og det tror jeg, mine børn vil blive glade for. Men jeg håber også at kunne hjælpe andre, der har været ude for det samme som mig. Jeg tror, at togbaneprojektet kan hjælpe mange andre med at få førligheden tilbage, så jeg vil gerne fortælle min historie og dele ud af min erfaring, påpeger han.

Og noget tyder på, at Morten nok skal få succes med at hjælpe andre, for han har allerede gjort indtryk på personalet på Ringstedhave.

- Morten har været rigtig god til at aktivere og involvere de andre borgere i sit projekt, hvilket har været godt for alle. Vores borgere forstår hinanden på en særlig måde, som vi andre ikke kan. Vi ved meget om hjerneskade, men vi har jo aldrig selv prøvet det. Derfor er de så afgørende for hinanden, forklarer Michela Bahn og tilføjer:

- Vores borgere kæmper meget med deres identitet efter skaden. Men som vi siger, så er de ikke hjerneskadede, men de har en hjerneskade, og det er derfor vigtigt også at dyrke alle de ting, de plejede at elske at gøre, selvom man ofte kan glemme det i et sygdomsforløb.

Ringstedhave er eksperter i genoptræning af personer med alvorlige senfølger af deres hjerneskade. Behandlingstilbuddet hører til i Ringsted, hvor der bor 15 borgere med 50 medarbejdere tilknyttet. Ringstedhave er en del af plejevirksomheden Forenede Care, der også driver plejecentre, et kvindekrisecenter og et privathospital.

