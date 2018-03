Se billedserie Christopher og Lene Christiansen (i midten) har haft stor gavn af hotelchef Pia Nielsen (tv.) i forbindelse med den pludselige overtagelse af hotel Sørup Herregaard. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mor og søn har overtaget hotel Sørup Herregaard Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor og søn har overtaget hotel Sørup Herregaard

Ringsted - 02. marts 2018 kl. 15:30 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejer af Sørup Herregaard, Lene Christiansen, har sammen med sin ældste søn Christopher med kort varsel overtaget hoteldriften på Sørup Herregaard ved Ringsted.

Læs også: Strange Hotel Management ApS er erklæret konkurs

Det sker i forlængelse af, at forpagteren gennem 14 år, Strange Hotel Management ApS ved Jane Strange, mandag blev erklæret konkurs ved skifteretten i Roskilde.

- Det er gået stærkt i løbet af den sidste uges tid, men vi er meget glade for, at vi har været i stand til at gennemføre alle planlagte arrangementer, siger Lene Christiansen.

Hun har fået bevilget akut ferie fra sit job gennem 40 år i Nordeas erhvervsafdeling i Køge for at få tilstrækkeligt med tid til at få samling på alle trådene sammen med sin ældste søn Christopher, der arbejder som ejendomsmægler for home i København.

- Vi har begge opsagt vores stillinger for at drive hotel Sørup Herregaard videre og på sigt udvikle stedet, så det kan blive en rentabel forretning, oplyser Lene Christiansen.

Hun er enke efter godsejer Ole Christiansen, der døde i december 2000.

- Det var min mands idé, at der skulle etableres hoteldrift på Sørup Herregaard. Der var indvielse tilbage i 1988, da jeg var på barsel med Christopher, husker Lene Christiansen.

Godset drev hotellet frem til 2004, hvor Jane Strange overtog forpagtningen.

- Vi har noget erfaring fra dengang, men der er jo sket meget i branchen siden. Derfor arbejder vi også målrettet på at få sammensat en bestyrelse i vores nyoprettede selskab, der består af professionelle folk med erfaring inden for hotelbranchen. I første omgang er vi glade for, at vi kan videreføre driften og bevare ansættelsen af størstedelen af personalet heriblandt Pia Nielsen, der fortsætter i sin stilling som hotelchef på Sørup Herregaard, siger Lene Christiansen.