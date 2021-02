Mor og søn blev skubbet ned i grøft

Mandag klokken 21.38 stødte to biler sammen i et t-kryds ved Ringstedvej og Vestre Ringvej mellem Bjæverskov og Slimminge.

Den 24-årige havde set, at bilen foran ham skred ud og forsøgte at bremse for den 46-årige. Men på grund af det glatte føre kunne han ikke nå at standse, så de to biler stødte sammen. Det resulterede i, at den 46-åriges bil blev skubbet ned i grøften.