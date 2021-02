Pilotnaturparken er placeret i området ved Haraldsted Sø. Foto: Ringsted Kommune

Møde om pilotnaturpark

Ringsted - 08. februar 2021 kl. 17:32 Kontakt redaktionen

Ringsted Kommune har ansøgt om at blive Dansk Naturpark og blev i 2020 Pilotnaturpark, som er forstadiet.

Senest i februar 2025 skal kommunen ansøge Friluftsrådet om at få status som Naturpark. Forinden skal naturparkens geografiske afgrænsning fastlægges, og der skal udarbejdet en plan med visioner, mål og konkrete forbedringsforslag.

Til det arbejde nedsætter kommunen et nyt udvalg, som skal følge og deltage aktivt i arbejdet med udviklingen af en naturparkplan.

Hvis man er lodsejer, borger, ildsjæl, erhvervsdrivende eller bruger af kommunens natur og har stor interesse for naturpark-projektet, har man nu mulighed for at blive medlem af Pilotnaturpark-udvalget.

Udvalget skal rådgive kommunens politikere og sikre lokal inddragelse og opbakning. Der er et digitalt møde for interesserede onsdag 3. marts klokken 17-19.

Tilmelding skal ske senest mandag 22. februar på hjemmesiden www.pilotnaturpark.ringsted.dk/naturparkudvalg. Efter tilmelding vil man få tilsendt program og digitalt mødelink ugen inden mødet.

Der vil være mulighed for at få teknisk hjælp til at deltage i mødet.

Medlemmerne i Pilotnaturparkudvalget skal udvælges blandt tre grupper:

Tre medlemmer fra byrådet (formand for Klima- og Miljøudvalget, Torben Lollike, formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor, og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave), fire medlemmer af borgere, ildsjæle, interesserede og otte medlemmer af grundejere og lodsejere fra forskellige steder i kommunen langs naturområderne.

Hvis man er forhindret i at deltage i mødet, men ønsker at blive medlem af udvalget, skal man bruge samme tilmelding.

Man kan følge udviklingen af pilotnaturparken på hjemmesiden www.pilotnaturpark.ringsted.dk