Borgmester Henrik Hvidesten viser rundt på Ringsted Rådhus på Ringsted Natten. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Mød din kommune på Ringsted Natten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mød din kommune på Ringsted Natten

Ringsted - 31. august 2021 kl. 11:29 Kontakt redaktionen

I år vil næsten alle Ringsted Kommunes aktiviteter på Ringsted Natten fredag 3. september være at finde udenfor.

Der bliver dog mulighed for at komme indenfor på rådhuset og opleve den historiske bygning indefra.

Der bliver to omvisninger med borgmester Henrik Hvidesten klokken 18.00 og igen klokken 20.00 på det gamle rådhus fra 1937.

Rådhuset er tegnet af arkitekten Steen Ejler Rasmussen. Borgmesteren vil i løbet af rundvisningen både komme ind på Rådhusets historie og give et indblik i den politiske hverdag på Rådhuset.

Vil man med på rundvisningen, møder man bare op ved Rådhusets indgang klokken 18.00 eller 20.00.

Musikskolen er klar

Ringsted Musik- og Kulturskole har et væld af spændende tilbud til kommunens kreative børn og unge. Så har børnene interesse for klaver, drømmer de om at spille saxofon eller er der en tegner eller skuespiller gemt i dem, så kan man få en god snak om mulighederne på fredag.

Mon ikke også Musik- og Kulturskolens elever giver en demonstration på deres kunnen?

Hos Sundhed & Træning kan man høre om de mange sundhedstilbud og aktiviteter i Sundhedshuset.

Der er for eksempel mulighed for at tale med en sundhedskonsulent og høre om rygestopkurser, motions- og kostvejledning og forløb for dem, der har en kronisk sygdom.

Man kan også få en snak med ergoterapeuten om hjælp til synkebesvær, hvis man selv eller en af ens pårørende oplever det i hverdagen.

MadhuZet Zahles præsenterer et af kommunens nyere tilbud til borgere med tygge/synkebesvær på kommunens plejecentre - gelésmørrebrød.

Gelesmørrebrødet ligner det almindelige smørrebrød, som vi er vant til fra vores frokost, og fremstår derfor både genkendeligt og indbydende.

Smagsprøver

Café Ingeborg fylder i år 10 år og leverer til daglig mad lavet fra bunden til kommunens plejecentre, forskellige institutioner og administrative bygninger.

Café Ingeborg beskæftiger omkring 80 medarbejdere, hvor en stor del af dem er særlige medarbejdere, som tidligere har stået uden for arbejdsmarkedet.

Ved Ringsted Natten glæder caféen sig til at uddele smagsprøver på en menu bestående af gode kvalitets råvarer samt krydderurter og grøntsager fra eget gartneri. Man kan også få en snak ved de små samtaleborde og høre den gode fortælling om en levende og udviklende arbejdsplads med en stærk social profil. Café Ingeborg vil være at finde sammen med deres nye samarbejdspartnere i Café Skema.

Kommunens borgerrådgiver er ude i Ringsted Natten, og oplyser om, hvilke muligheder, der er for at styrke dialogen mellem borgere og kommunen og eventuelt booke et møde til en uddybende snak på et senere tidspunkt.

Ejendomsstab

Kommunens ejendomsstab har ansvaret for alle de kommunale bygninger, og på Ringsted Natten viser den, hvordan Ringsted Kommune arbejder med at blive mere energieffektive og miljørigtige på kommunens skoler, børneinstitutioner og administrative bygninger.

Hos Vej og Park kan man få indblik i, hvordan kommunen arbejder med at vedligeholde de mange grønne områder og fællesarealer i kommunen og endda få lov til at prøve nogle af de maskiner, som Vej og Park arbejder med.

Desuden informeres der om app'en "Gi et TIP", hvor borgere kan melde til kommunen, hvis der for eksempel er et hul i vejen.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning medbringer brandstationens køretøjer til Ringsted Natten, og der er mulighed for at komme ind i en brandbil og tale med en brandmand og se det udstyr, der ligger på en brandbil.

I en quiz er der chance for at vinde merchandise.