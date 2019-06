Ejer af Casanova Møbler Bjarne Jensen har længe været meget frustreret over Ringsted Kommunes omfattende og langstrakte klimarenoveringsprojekt i Ringsteds bymidte. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Møbelbutik er tvunget i knæ

Ringsted - 14. juni 2019 kl. 22:54 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Casanova Møbler i Nørregade i Ringsted er nu i en så alvorlig økonomisk situation, at butikken fredag aften på sin Facebook-side meddelte sine mange kunder, at man er nødt til at lukke butikken i et par dage for at få et overblik over varelageret.

Læs også: Stor møbelbutik bliver drænet af kommunalt klimaprojekt

»Stort set alle tiltag har været forsøgt. Flere større udsalg, besparelser over en bred kam, adskillige opsagte medarbejdere (med tab af knowhow), søgen efter kapital, aftaler med leverandører, dialog med kommunen, omtale i medierne, osv., men 5 måneder med 15 fuldstændig tomme p-pladser, er hårdt. Der arbejdes på løsninger, men i den usikre situation har vi valgt at holde butikken lukket nogle dage, blandt andet med henblik på at få optalt varelager«, skriver butikken til sine omkring 80.000 følgere på Facebook.

Casanova Møblers ejer Bjarne Jensen har tidligere beklaget sig i DAGBLADET over Ringsted Kommunes langvarige renovering af midtbyens kloaksystem og kommunens manglende kompensation til de hårdt prøvede butiksejere i bymidten.

Der har været spærret for gennemkørsel i Nørregade i over et år.

Casanova Møblers krise blev intensiveret, da gravearbejdet i midten af februar lukkede butikken inde og gjorde det næsten umuligt for leverandører og kunder at nå frem til butikken, der strækker sig over 10 lejemål i Nørregade.

