Se billedserie Catharina Frederiksen og Freja Valgrind har vænnet sig til en skoledag uden mobiltelefonen. Det har styrket sammenholdet i klassen. Foto: Bodil Pinholt

Mobilfri skole har styrket fællesskabet

Ringsted - 02. december 2020 kl. 08:30 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Mange kender det sikkert alt for godt: Det kan være svært at lægge mobiltelefonen fra sig, fordi der foregår så meget på de sociale medier.

På Vigersted Skole har man taget konsekvensen af, at eleverne hele tiden sad bøjede over telefonen. Derfor har skolen siden efterårsferien været mobilfri. Det betyder, at eleverne skal lægge telefonen, når de møder om morgenen, og de får den først igen, når de har fri.

Det var eleverne ikke glade for, da de fik det at vide i oktober, lige før de gik på efterårsferie. Men der var dog også nogle, der bakkede op om en mobilfri skole, men det var ikke populært at sige det højt.

- Men den brede holdning var »Hvorfor nu det«, fortæller viceskoleleder Thomas Kløve Panzio.

Det var ikke en beslutning, eleverne var med i, lige bortset fra de elever, der sidder i skolebestyrelsen.

- Det var noget vi som ledelse tog på os, så ikke det blev en kampplads mellen lærer og elever, siger Thomas Kløve Panzio.

På skolen oplevede lærerne, at de ikke så eleverne, fordi de hele tiden kiggede ned i telefonerne. Eleverne så heller ikke hinanden.

Det ville man gerne lave om på, så eleverne kigger på hinanden, når de taler sammen. Derved kan eleverne se, hvordan andre modtaget det, der bliver sagt.

Der blev sat flere gårdvagter på, for at give mulighed for bedre kontakt lærer og elever imellem.

I stedet for at sidde med hver sin mobiltelefon, så bruger eleverne tid på fysisk udfoldelse. Gymnastiksalen er blevet åbnet for mellemtrinnet, så de kan spille bold i frikvartererne. Hallen er åben for udskolingen - og det har den været hele tiden.

Biblioteket blev åbnet, og der er kommet brætspil, som eleverne kan sidde at hygge sig med i rolige omgivelser.

Vigersted Skole fik for kort tid siden Mejeriernes Skolemælkslegat til at købe brætspil for. Skolemælkslegatet er netop stiftet for at fremme sundhed, bevægelse og fællesskab på landets skoler. Derfor fik skolen 3.800 kroner til at købe spil for.

Det er ikke besluttet, hvor længe skolen skal være mobilfri. Der bliver løbende evalueret.

- Jeg synes, de har taget pænt imod det. Jeg synes det kører rigtig fint, siger Thomas Kløve Panzio.

- Vi oplevede, at der foregik rigtig meget på de sociale medier. Det gav en masse »støj«. Det gjorde, at de skulle være opmærksomme på det hele tiden. Vi ville meget gerne give dem et frirum, fortæller Thomas Kløve Panzio.

Lærere oplevede også før, at forældre ringede til børnene i timerne. Det kan de så ikke længere, men de kan ringe til kontoret.

Omvendt, hvis en elev har behov for at ringe, så finder man selvfølgelig ud af det.

- Det viser sig, at det ikke er så stort et behov, siger Thomas Kløve Panzio.

- Vi var spændt på det. Det var også for, at der skulle ske noget, mener han.

Vigersted Skole har cirka 265 elever, og det er primært elever fra 4. klasse og opefter, der har mobiltelefoner. Det er ikke så udbredt i indskolingen.

For Freja Valgrind og Catharina Frederiksen, der begge går i 8.b, var det lidt mærkeligt, da de ikke længere kunne tage telefonen frem i skolen. Men nu har de vænnet sig til det.

- Jeg synes det er rart. Det har styrket fællesskabet, siger Catharina Frederiksen.

Eleverne laver ting sammen i frikvartererne. Der er meget mere socialt sammenhold, og der er god stemning i klassen.

- Tonen er blevet mere anderledes - til det bedre, siger Freja Valgrind.

- Jeg var skeptisk i starten, erkender Freja Valgrind.

Det var hun ikke ene om. Mange var skeptiske. Det var meget med, at det er min telefon og min ejendom, der ligger hele mit privatliv.

Efter den første uge havde bølgerne lagt sig. Folk har vænnet sig til ikke at have telefonen fremme. Nu er det med at lægge telefonen ind i skabet om morgenen bare noget, man gør.

Catharina og Freja oplever, at folk virker mindre afhængige af telefonen end før.

Catharina savner kun sin telefon, hvis der sker noget sjovt, som hun gerne vil filme.

Hun kan også godt savne telefonen, hvis hun har brug for at tage noter, men det kan løses med papir og blyant.

Freja og Catharina synes, at det er godt, at telefonen er låst inde i et skab, så de ikke bliver fristet til at bruge den i løbet af skoledagen.

Nu har 8.b accepteret, at det er, som det er.

Freja og Catharine går meget over i hallen, ligesom mange andre fra klassen gør og de spiller fodbold.

- Man ved bare, at der altid er nogle. Man hopper bare ind. Det er ret hyggeligt, fortæller Catharina Frederiksen.

En gang imellem hygger de sig også sammen med vennerne på biblioteket med kort- og brætspil.

Catharina og Freja føler ikke, at de går glip af noget, fordi de i løbet af skoledagen er afskåret fra at følge med på de sociale medier.

De mange timer i skolen uden mobiltelefon har ikke gjort, at Catharina og Freja bruger deres telefoner mere, når de har fri fra skole. Det er det samme som før, der blev indført mobilfri skole.

Fraja og Catharina, der begge sidder i skolebestyrelsen, var med, da beslutningen om mobilfri skole blev truffet.

De anbefaler, at andre skoler at prøve det, og at de eventuelt varmer op til det ved måske at begynde med ét frikvarter uden telefonen. På Vigersted Skole kom det lidt brat. Det blev meldt ud før efterårsferien, og så kunne eleverne tygge på det i ferien og vænne sig til tanken.