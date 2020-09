Bibliotekarerne Camilla Roesen og Sanne Christensen er tovholdere på den eksisterende Mobib. Nu kan der købes to magen til for at komme ud i flere landområder. Foto: Anne Wandahl

Mobibben er sådan en succes at én bliver til tre

Ringsted - 30. september 2020 kl. 17:39 Af Anne Wandahl

Danmarks første mobile bibliotek indrettet i en ombygget container blev født for to år siden som et projekt under Ringsted Bibliotek for at se, om man kan give landområderne en bedre biblioteksdækning end bogbussen kan klare.

Siden har Mobibben cirkuleret i de fire landsbyer Nordrup, Ørslev, Bringstrup og Vetterslev og er en kæmpe succes alle steder.

Derfor har byrådet i det nye budgetforlig afsat 700.000 kroner. For de penge

kan der købes to nye containere til at indrette som mobile biblioteker.

- Vi kan jo se, at i de fire landsbyer, Mobibben har dækket indtil nu, er antallet af brugere steget med fem gange så mange som bogbussen, fordi Mobibben er langt mere praktisk og har længere åbent, siger Daniel Nørhave (DF), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Mobibben har meget lang åbningstid og er hvert sted i en uge ad gangen modsat bogbussen, som kommer en times tid om ugen i dagtimerne, mens mange er på arbejde.

To nye mobibber betyder, at tæt på alle landområderne i Ringsted Kommune kan dækkes med bedre bibliotek.

I Gyrstinge og Ørslevvester må politikerne gerne beslutte sig for send en Mobib den vej, for her har indbyggerne ikke engang fornøjelse af Bogbussen.

- Det lyder fantastisk. Vi har jo ikke haft nogen biblioteksdækning her i lang tid. Vi har tidligere foreslået at, vi kunne benytte skolebiblioteket, men det blev ikke til noget. Det er fint med en mobibløsning, for de er glade for den i andre landområder, vi hører så meget godt om den, siger lokalrådsformand Jess Friis.