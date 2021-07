Se billedserie På vej ind til den gamle stadionbane kravlede vi igennem hegnet. Måske symbolsk for den status, banen har i dag.

Mit hemmelige Ringsted: Tilbage til barndommens gade

Ringsted - 04. juli 2021 kl. 12:10 Af Alexander de Summer-Brason Welford

Ah, det er jo så anlægget det her, ikke? spørger jeg stadig lidt grøn i Ringsted.

- Ja, det er det, lyder det hjælpsomt tilbage.

Det er altså en fed del af byen, konstaterer jeg.

- Det er simpelthen så fantastisk, at vi har sådan et område her. Og hvad har vi gået nu? Ikke mere end fem minutter fra rådhuset og herned. Det er jo fantastisk, siger Henrik Hvidesten, borgmester (V) og første hovedperson i sommerserien »Mit hemmelige Ringsted«, som vi er på vej op til.

- Det er et sted, jeg er kommet, siden jeg var barn. Jeg har rigtig gode oplevelser herfra, fortsætter han fra stien i anlægget.

- Jeg spillede meget håndbold som barn. Det gav mig rigtig mange gode oplevelser - både i Ringsted og til stævner rundt omkring. Jeg hørte ikke til blandt de bedste, men jeg kunne godt begå mig, indtil de andre begyndte at vokse og blive stærke; der var jeg bare en lille splejs; men jeg har spillet sammen med Anders Oechsler (tidligere landsholdsspiller, red.) for eksempel. Det er jo meget sjovt, fortæller Henrik Hvidesten.

Det er jo simpelthen her. Ringsted Sport Center, siger jeg ved ankomst til borgmesterens »hemmelige Ringsted«.

Skal vi gå ind?

Ja, skal vi ikke det!, lyder det begejstret fra Henrik Hvidesten, der leder an.

Tur ned ad mindernes alla - Der ser lidt mørkt ud derinde. De spiller vist et eller andet mørke-håndbold, konstaterer borgmesteren, mens han forsigtigt kigger ind i den hal i Ringsted Sport Center, hvor han som ung spillede håndbold.

- Nå, men det var altså derinde, jeg kom tre-fire gange om ugen. Her på væggen blev der så hængt sedler op med hvem, der var udtaget til den næste kamp, fortsætter han ned af mindernes allé.

- Hej med jer. I vil ikke med ind og spille UV-håndbold?, lyder det pludseligt fra en håndboldtræner, der pipper frem med krigsmaling i hele ansigtet.

- Nej, ikke hvis det involverer alt det der, du har på, griner Henrik, mens vi i fællesskab traver videre.

- I gamle dage hed det her den gamle unions hal. Det var jo sådan en rigtig mørk og ildelugtende hal dengang, bemærker han lidt længere nede af gangen.

Den indtages i dag af en masse håndboldbørn i forbindelse med noget håndboldskole.

- Jeg tager da gerne et kast, hvis jeg kan undgå at rive skulderen af led, udbryder Henrik fra hallen og kridter borgmesterskoene til et kast for gamle dages skyld.

- Jeg skal nok prøve at undgå at ramme dig, beroliger han og tager tilløb, mens jeg pakker mig ind i målnettet for at knipse det helt rigtige billede.

Ikke så hemmeligt igen På den anden side af borgmesterens mange håndboldkast bevæger vi os uden for og runder bagsiden af svømmehallen og fodboldbanerne.

- Svømmehallen er det sted, jeg træner op til til triatlon. Og så kommer jeg her også med børnene. Fodbold blev jeg aldrig rigtig god til, så her kom jeg ikke så meget som barn, men det gør jeg nu, når mine børn spiller, fortæller han.

I bunden af fodboldbanerne kravler vi igennem et hul i hegnet ind til den gamle stadionbane, der ved første øjekast godt kunne trænge til en kærlig hånd.

- Jeg er så glad for, at vi har lavet den her helhedsplan for hele udearealet herude, for jeg synes netop, at det er vigtigt at tage hul på, hvordan vi kan få bragt hele det her område i spil igen, konstaterer Henrik Hvidestenfra det gamle græstæppe, der i sin glansperiode var hjemmebane for Ringsteds førstehold, men nu mest er hjemmebane for hashrygere og andet godtfolk:

- Jeg synes jo, at de her baner skal aktiveres mere i hverdagen. Når vi snakker sport, bliver det stort set kun brugt af pigefodbold i dag og lidt til intervaltræning, men det kunne sagtens være mere, fortsætter han.

Nu har du så lige røbet lokationen for dit hemmelige Ringsted. Hvordan har du det med det?

- Der er jo ikke så meget hemmeligt i sportscenteret, men jeg synes, det har været sjovt at få lov til at fortælle historien om, hvorfor det her sted er vigtigt for mig; både som dreng og som voksen. Man kan sige, at mens jeg er vokset op, har stedet også udviklet sig meget, og den udvikling er ikke færdig, lover Henrik Hvidesten.

Et skridt baglæns Foruden en lille afstikker til København i 1997 for uddannelsens skyld har Henrik Hvidesten boet hele sit liv i Ringsted.

- Jeg anede ikke, at jeg skulle lave det, jeg laver nu, men jeg ville bare gerne hjem til familien og vennerne igen. Jeg elskede at bo i København, men det gik også meget stærkt. Her kommer man ned i et andet tempo.

- Og så gik det jo hverken værre eller bedre, end at jeg stillede op til byrådet i 2005 og blev valgt ind, fortæller han, mens vi trasker tilbage mod rådhuset.

Stort ansættelsesudvalg Endnu et kommunalvalg venter lige rundt om hjørnet, som bliver det femte af slagsen for Henrik Hvidesten samt tredje gang, han stiller op som Venstres borgmesterkandidat:

- Der er et ansættelsesudvalg på 20.000 medlemmer, som skal bestemme, om jeg skal fortsætte, så det bliver jo spændende, konstaterer han tørt om begivenheden.

- Men man kan få nogle ting til at ske, og det er derfor, jeg elsker lokalpolitik så meget. Jeg kunne aldrig drømme om at søge ind mod Christiansborg. Der er nogle, der spørger, men jeg ville synes, det var et skridt baglæns, sætter Henrik Hvidesten en tyk, fed streg under fra foden af rådhuset, hvor vi runder denne første udgave af »Mit hemmelige Ringsted« af.