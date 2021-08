Ansvarshavende chefredaktør ved Sjællandske Medier Bente Johannessen er denne uges hovedperson i sommerserien »Mit hemmelige Ringsted«, som er Gyldenløves Høj i Bidstrup-skovene i Jystrup. Foto: Anders Ole Olsen

Mit hemmelige Ringsted: Ringsteds historiske højdepunkt er også chefredaktørens yndlingssted

Ringsted - 07. august 2021 kl. 19:52 Af Alexander de Summer-Brason Welford

- Det her er Valsølille Sø, som faktisk er hjerteformet, og det skulle efter sigende have været et pejlemærke for flyverne om, at de var tætte på det rigtige nedkastningssted.

- Der er faktisk lidt strid om, om det faktisk er Sjællands højeste punkt, eller om det er Kobanke ved Rønnede, fortsætter Bente Johannessen, ansvarshavende chefredaktør ved Sjællandske Medier og ugens hovedperson i »Mit hemmelige Ringsted«, om sit hemmelige sted i kommunen, som hun er ved at køre os ud til.

- Det er jo hele den her historie om frihedskæmperne fra Skjoldenæsholm-området, som er grunden til, at jeg har valgt Gyldenløves Høj som mit hemmelige sted, fordi det faktisk var det første sted på Sjælland, hvor der blev kastet våben ned under 2. verdenskrig, fortæller hun og parkerer bilen ved Bidstrup-skovene i Jystrup ved Skjoldenæsholm Gods, hvor Gyldenløves Høj tårner sig op.

Ved mindestenen - Eftersom, at det er Sjællands højeste punkt, så var ræsonnementet, at der kunne man stå i fred og ro og lyse op i himlen med sin lommelygte for at give signal til flyene. Oppe på højen står så en mindesten for fire af de mennesker, som var med til at tage imod våbnene. Dem har jeg stor respekt for, fordi det har jo været en enorm frygtsom opgave, de har taget på sig, så vi kan leve i den frihed, vi har i dag, som vi langt hen ad vejen tager for givet, fortæller

Bente og leder an gennem det bakkede skovterræn med frodige nåle- og løvtræer, der skærmer godt af for den varme middagssol.

Selv bruger hun skoven til at lufte både hund og mand, fortæller hun.

- Og så tager vi jævnligt gæster med herud for at vise dem stedet og den historie, der er her, bemærker hun, mens vi når til foden af det historiske højdepunkt.

Gyldenløves Høj er Sjællands højeste jordpunkt med sine 125,5 meter over havoverfladen. Foto: Anders Ole Olsen

Stairways to heaven, pruster jeg på vej op af trappen, hvor solen glitrer ned på højens top.

- Du kan se her. 29. marts 1945 døde to af dem, konstaterer Bente ved synet af mindestenen.

De var ellers lige ved at klare den med livet i behold. Ej mand, sukker jeg ved synet af stenen med inskriptionen »Kammerater rejste dette minde« på bagsiden.

- Det er jo dybt rørende og ikke mindst fascinerende at stå her, hvor de har stået og signaleret til flyvene, at det var det rigtige nedkastningssted, siger Bente og bryder nogle sekunders stilhed.

Nu har du så lige røbet lokationen for dit hemmelige Ringsted. Hvordan har du det med det?, spørger jeg Bente, efter vi er kommet ned fra Gyldenløves Høj igen.

- Det har jeg det fint med, fordi jeg synes, det er et dejligt sted, og hvis der er flere, der får øje for det, så synes jeg, det ville være rigtig dejligt, lyder det fra Bente, mens vi knaser os igennem skovbunden i retning mod nutiden og bilen igen.

Fra udlandet til lokalpressen Bente Johannessen har siden 2001 været ansat hos Sjællandske Medier. I snart tre år har hun haft det overordnede ansvar for fire dagblade, nyhedssitet sn.dk og 41 ugeaviser, som Sjællandske Medier udgiver, i rollen som ansvarshavende chefredaktør. Før det boede hun godt og vel 10 år i udlandet. Først i Cypern og senere i Hong Kong og Singapore, hvor hun arbejdede som freelancejournalist med fokus på ulande med mere.

- Det var spændende år, konstaterer hun fra førersædet på vej tilbage mod vores fælles arbejdsplads.

- Jeg var i udlandet, fordi min mand selv var udsendt som korrespondent for Jyllands-Posten, og det gav mig selvfølgelig frihed til at opleve de forskellige lande, kulturer og religioner.

Bente Johannessen er ansv. chefredaktør på Sjællandske Medier.

- Samtidig lavede jeg noget freelancejournalistik, fordi jeg selvfølgelig gerne ville holde mit fag vedlige. Jeg havde et stort fokus på ulande, fordi det havde jeg beskæftiget mig meget med i min tid på Berlingeren (fra 1987 til 1990, red.), men jeg skrev også om politik og kultur. - Da vi var på Cypern, lavede jeg forskellige ting for Danida (Danmarks statslige samarbejde med udviklingslandene, som er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet, red.), som jo handlede om ulandsbistand, hvor jeg blandt andet skrev om arabisk ulandsbistand, som var rigtig spændende at skrive om, fordi det var der ikke rigtig nogen, der var dykket så meget ned i. - Det er jo altid sjovt at skrive om noget, som ikke allerede er overbeskrevet alle mulige andre steder, fortsætter hun.

Du er jo ikke så skrivende i klassisk journalistisk forstand som ansvarshavende chefredaktør. Savner du nogensinde det aspekt af journalistikken ved din nuværende rolle?

- Jeg har en anden rolle nu, som jeg også synes er sjov, så det er ikke sådan, at jeg går rundt og savner at skrive, men der er historier, hvor jeg godt ved, hvordan jeg ville skrive og godt kunne tænke mig at skrive, men jeg har det fint med det job og opgaver, jeg har i øjeblikket, siger Bente.

- Der er jo masser af overblik, strategi, ledelse og journalistik i min rolle, og det er jo journalistikken og ikke mindst det presseetiske og -juridiske, som jeg synes, er rigtig spændende og vigtig i forhold til debatten om, hvordan vi gør tingene på den bedst mulige måde, tilføjer hun ved ankomst til redaktionen og trækker i håndbremsen for denne uges udgave af »Mit hemmelige Ringsted«.