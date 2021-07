Se billedserie Dennis Greis Lydom, indehaver af Kaffekometen og Johnny Cash-fortolker, er denne uges hovedperson i sommerserien »Mit hemmelige Ringsted«. Foto: Alexander de Summer-Brason Welford

Mit hemmelige Ringsted: På pilgrimsfærd med The Man in Black

Ringsted - 31. juli 2021 kl. 12:03 Af Alexander de Summer-Brason Welford

På hjørnet af Holbækvej og Fluebæksvej trækker jeg i håndbremsen og møder Ringsteds egen udgave af The Man in Black og den lokale kaffepusher Dennis Greis Lydom, som er denne uges hovedperson i sommerserien »Mit hemmelige Ringsted«.

Johnny Cash-fortolkeren og indehaveren af Kaffekometen i Tinggade i Ringsted er dog hverken sortklædt og med guitar, ej heller har han medbragt kaffevognen til dagens anledning. I stedet er han ferieklædt i orange hawaiiskjorte, der gløder i den høje sommersol. Men håret er trods alt olieret i rockerbilly-stilen efter country-idolet.

- Jeg kommer jo hos en barber på Nørrebro, der klipper i den her stil. Han er virkelig en original. Lige nu, hvor folk har sommerferie, så holder jeg ikke åbent med kaffevognen, fordi der sker ikke så meget. Men der kommer dog lidt forskellige arrangementer ind. Senest har Familiehuset brugt mig, hvor jeg kom ud med kaffevognen, opdaterer Dennis og leder ellers an ad sit hemmelige sted i kommunen, som er pilgrimsruten til Knud Lavards Kapel. En rute, som har sit afsæt ved Sct. Bendts Kirke, hvor Knud Lavard ligger begravet, som vi knækker over på halvvejen her i Benløse:

- Jeg voksede jo op i Benløse, og ud af Holbækvejen her er der forskellige mindesmærker eller relikvier på den her pilgrimstur ud til Knud Lavards kapel, som jo bliver betragtet som et helligt sted. Jeg synes jo, at der er noget energi og noget mystik over de her mindesmærker ned ad den her rute, siger han, mens vi vandrer langs Holbækvej ledsaget af traktorer og lastbiler, der suser forbi på landevejen:

- Her har vi så første monument af Jomfru Maria med Jesusbarnet. Længere nede af vejen hænger Jesus på korset. Findes det i Ringsted og Benløse? Det gør det sgu, konstaterer Dennis.

- Hov, jeg ved ikke, om vi skal have »sgu« med i den sætning, indskyder han med et smil på læben og poserer ellers for mit kamera foran Jesusbarnet i ægte stil med de tre vise mænd.

En gammel kongeby

- Den her rute har jo været begået af rigtig mange mennesker. Knud Lavard blev jo slået til helgen, efter han blev myrdet af sin fætter Magnus ude ved Haraldsted, som udløste en borgerkrig, der varede i 26 år, så det er et stykke Danmarkshistorie lige her. Den borgerkrig sluttede jo med Valdemar den Store som vinder, og det er jo altid vinderen, som skriver historien. Ham og Absalon, som var hovedet af kirken dengang, hyrede Saxo til at skrive Danmarkshistorien, hvor de jo står som de store vindere efter at have været forurettede og forsøgt slået ihjel af folk, der ville have magten, beretter Dennis videre på den historiske vandring:

- Det er jo sjovt at tænke Ringsted som en gammel kongeby. Haraldsted Sø, som man også kommer forbi på turen, har jo også en historisk betydning, fordi i den tidlige middelalder lå der jo forskellige borganlæg derude. Det er jo typisk omkring vand, at liv og handel opstod, fortsætter han.

Der er jo det der med, at om aftenen derude, der er der de der...

- ...Spøgelsesryttere på spøgelsesheste, der spyr ild, overtager Dennis.

Ja-ja-ja, har du set dem egentlig?

- Nej, det har jeg ikke, griner Dennis, mens jeg følger latter-trop.

- Men det er jo de her historier, sagn og myter, som også på en eller anden måde kan være med til at profilere Ringsted som en historisk by, bemærker han, mens vi når til Jesus på korset.

- Du kan faktisk se, at foden faldt af på et tidspunkt, så den er blevet sat på plads igen. Men jeg synes virkelig, det er et stærkt billede, konstaterer Dennis ved synet af den korsfæstede Jesus, der hænger til offentlig skue for den forbipasserende trafik.

Hello, I'm Johnny Cash

Et par 100 meter længere ned af vejen finder vi så Jesus igen. Denne gang i genopstået version.

- Jeg tænker, der må være noget sammenhæng i ruten her, fordi det er som om, at han genopstår her. Der er noget fed energi over det, siger Dennis ved synet af guddommeligheden.

Nu har du så lige røbet lokationen for dit hemmelige Ringsted. Hvordan har du det med det?

- Jeg synes jo ikke, at det er så hemmeligt. Jeg synes, at det er spændende. Jeg har ingen religiøs tilknytning til stedet, men der er noget energi over den her rute, som kan komme mange mennesker til gode, siger Dennis, der på trods af at være opvokset i en mormonsk familie ikke betragter sig selv som religiøs.

- Jeg er mere spirituel interesseret og kan godt lide at betragte livet fra alle mulige vinkler, fastlår han.

I sin opvækst fyldte især musik meget, fortæller Dennis på turen tilbage ad landevejen til vores mødested.

- Jeg kom fra et hjem, hvor vi hørte gospelmusik og Kim Larsen. Det religiøse og det folkelige kan du sige.

Og førstnævnte musikgenre samt den kristne, religiøse opvækst har han tilfælles med sit helt store idol, den amerikanske sanger og sangskriver Johnny Cash, som Dennis har gjort sig til førende fortolker af i Europa.

- Da jeg var fem år, fik jeg en rigtig god kammerat, som hedder Jan. Jans familie hørte alt mulig musik, og han introducerede mig til Johnny Cash. Han spillede San Quentin-albummet for mig, hvor Johnny Cash jo spiller for de her hårdkogte kriminelle. Jeg forstod ikke, hvad han sang, men jeg forstod set uppet og var både skræmt og fascineret over den her person med den her stemme. I midt 80'erne hørte Jan og jeg også The Highwaymen med Johnny Cash, Willie Nelson, Kris Kristoffersen og Waylon Jennings, og det har jeg en god fornemmelse af, at ikke særligt mange andre unge i Ringsted og Benløse sad og hørte, mindes Dennis.

I takt med alderen gled Johnny Cash dog mere og mere ud af Dennis' musikalske bevidsthed, som var blevet mere og mere udvidet.

- Men så i 2002 blev jeg spurgt af en kammerat, om jeg havde hørt det nye med Johnny Cash, hvor fjerde plade i American Recordings-rækken, The Man Comes Around, lige var kommet ud. Der satte han Personal Jesus på, et cover af Depeche Mode, og det var virkelig en wow-oplevelse for mig. Jeg troede faktisk, at han var død, så det var som at få et postkort af en gammel ven. Jeg blev nødt til at vide mere og dykke mere ned i det. Det blev så kun forstærket af, at der i 2005 også kom en spillefilm, Walk the Line, om hans liv og karriere, fortæller Dennis, der på daværende tidspunkt turnerede kongeriget rundt som festmusiker til konfirmationer og brylluper.

- Jeg gik fra at være en omrejsende jukeboks til Johnny Cash-fortolker og -formidler, som også kom mere og mere ind over med foredrag og så videre i 2010. Livet udfolder sig på nogle sjove måder, siger han med et smil.

I 2009 stablede Dennis så et band på benene dedikeret til at fortolke Johnny Cashs omfattende bagkatalog af musik:

- Det hed Johnny Horsepower, hvor vi spillede i hele Europa. Vi var også i USA, hvor vi fejrede Johnny Cashs fødselsdag med hans familie. Der indspillede vi også i det gamle Sun Studio (pladestudie i Memphis, Tennessee, red.) sammen med hans gamle trommeslager, som vi også har spillet koncerter med, fortæller Dennis og understreger:

- Jeg synes, at det er enormt spændende at arbejde med Johnny Cash på den måde, fordi hans liv og virke rummer så mange historier og mystik, så bliver ved med at tiltrække sig publikums opmærksomhed og interesse.

Fortolkningen af Johnny Cash nåede dog et dramatisk antiklimaks for Dennis, da han i sommeren 2018 gav koncert og foredrag om The Man in Black, som han havde gjort det så mange gange før. Få den historie i DAGBLADET på mandag.