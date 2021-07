Se billedserie På Jystrup Savværk har man mange fælles projekter, såsom hønsegård og hængekøjer, som Adam Ild Rohweder har sat sig i spidsen for at få op. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Mit hemmelige Ringsted: Lidt ligesom på en højskole

Ringsted - 11. juli 2021 kl. 11:22 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- De er faktisk ret gode, du burde næsten prøve.

Uh, de ser ikke helt tossede ud, men det bliver svært at komme op igen, konstaterer jeg og kravler op i hængekøjen.

I nabokøjen ligger skuespiller Adam Ild Rohweder allerede godt til rette med en kaffekop i hånden.

Vi prydes af høj formiddagssol og fuglekvidder fra det, der er hans hemmelige Ringsted.

Det er lidt som at gå på højskole det her sted, konstaterer jeg, efter han forinden har vist lidt rundt på Jystrup Savværk, hvor han bor sammen med sin kone og to børn.

- Min kone har faktisk gået på højskole og siger det samme, lyder det tilbage fra Adam, mens vi vugger frem og tilbage som i en båd og kigger op i de høje træer.

Et stort bofællesskab

Jystrup Savværk nord for Ringsted er et stort bofællesskab, som består af 50-60 beboere fordelt rundt på 21 lejligheder. På matriklen er der et stort fælleshus, hvor der er fællesspisning seks dage om ugen, samt udearealer med alt lige fra hønsegård, bålplads træværksted, redskabsskur og altså hængekøjer.

- Jeg er født og opvokset på Vesterbro, og boede med min kone og børn i en toværelseslejlighed på Nørrebro, før vi flyttede hertil, fortæller Adam Ild Rohweder.

Vi har i mellemtiden udskiftet hængekøjerne med en slentretur ned ad gangen i bofællesskabet, hvor der ligger lejligheder på begge sider af gangen. De vokser nærmest ud på gangen og bliver til ét fælles hjem.

- Vi har boet her i to år nu og har total optur over det. Det kan virkelig noget. Vi trængte virkelig også til pladsen, fortæller Adam, der slentrer an.

Hvad var jeres forhold til stedet her og Jystrup generelt, før I flyttede?, spørger jeg med en my undertone af københavneri:

- Intet. Det var også helt nyt for os. Det er i øvrigt min nabo, afbryder Adam sin talestrøm, idet en mand med rødt, pjusket hår og tætsiddende sort t-shirt og underbukser toner frem foran os.

- Hej-hej, fine bukser, hilser Adam.

- Jo tak, her går halvnøgne mænd rundt, svarer naboen tilbage med blikket rettet mod mig og min båndoptager.

- Er du blevet låst ude?, spørger Adam.

- Ja, dårligt gift, spøger naboen.

- Hov, hov, lyder det fra den anden side af døren, der åbner sig op for naboen, som forsvinder ind i lejligheden igen.

- Magnus (Bruun, skuespiller og nabo til Adam, red.) er faktisk min gamle ven, som jeg fik lokket herud, efter vi flyttede hertil. Nå, men vi er virkelig tilflyttere. Vi kiggede efter noget med mere plads, uden det skulle koste en bondegård. Det måtte gerne have lidt sjæl, fordi min kone er arkitekt, fortsætter Adam tilbage på sporet og viser rundt i sin lejlighed, der tager sig rustikt ud:

- Hun fandt så det her sted på en bofællesskabsside på Facebook, hvor vi slog til. Jeg har dog altid været lidt bange for at flytte ud af København, fordi jeg har alle mine venner derinde og så videre, men der er det her sted også bare perfekt, fordi der er mange fede mennesker, der bor her, som laver alt muligt forskelligt.

Er det ikke ret alternative typer, der bor her?, spørger jeg lettere fordomsfuldt?

- Det er det ikke. Og det tænkte jeg faktisk også selv, at det var sådan nogle superøkologiske, grønne biodynamiske typer, men det er det ikke, siger Adam, mens vi begge trækker på smilebåndene over vores fordomme.

- Jeg vil sige, at der har været en udskiftning her fornyelig, hvor der er kommet nogle nye børnefamilier ind, og med det er der også kommet en større bevidsthed omkring bæredygtighed og økologi og sådan nogle ting, men direkte at kalde det for alternativt, det vil jeg ikke sige. Der har for eksempel boet to revisorer her for ikke så lang tid siden, pointerer han.

Så der ville også være plads til en type som Pia Kjærsgaard for eksempel?, sætter jeg lidt karikeret op.

- Ja, hun skal da bare komme. Her er plads til alle, lyder det tilbage fra Adam med et varmt smil på læben.

Fordele opvejer ulemper

På spørgsmålet om, hvad den største forskel på københavnerlivet og landlivet er, svarer Adam prompte:

- Jeg har aldrig kørt så meget bil, som jeg gør nu, men sådan er det, og det er okay. Man skal bare lige regne med en time frem og tilbage mellem København og Jystrup, men det er ikke noget problem. Jeg savner dog at cykle, men det er småting; fordelene opvejer ulemperne.

- Mine piger kan rende og lege her på gangen og haven. Altså de kan bare gå ud, og så er der græs og gynger. Deres børnehave og vuggestue ligger lige hernede, hvor skoven og Hvidsø ligger. Det er fantastisk og sundt for dem, tror jeg, føjer han til og understreger:

- Det, som vi også drømte om, var at være tættere på naturen, og der er der bare den her skov her, som jeg simpelthen har gået tynd med min datter i barnevogn. Ellers havde det været Assistens Kirkegård, og den har man altså bare set et par gange, ikke.

Den påstand nikker jeg livligt med på og spørger så, om der er forskel på Københavner-Adam og Jystrup-Adam:

- Ja, det synes jeg. Det hænger nok også sammen med, at jeg har to børn nu, men jeg tror, at det har givet mig mere ro at bo her, svarer han efter en kort eftertænksom pause.

Nu har du så lige røbet lokationen for dit hemmelige Ringsted. Hvordan har du det med det?

- Det er okay. Jeg synes jo, at alle skal vide, at der findes sådan et sted, og at man kan bo på forskellige måder. Man behøver ikke bo alene i et hus eller lejlighed, man kan også sagtens bo sådan her, uanset hvordan man er, svarer Adam, mens vi sætter kursen mod hønsegården.

Hvor kragerne vender

Ved porten til hønsegården i haven, som Adam efterhånden er ret intim med, skifter vi emnet fra bofællesskab til filmkunst. Adam er nemlig aktuel med spillefilmene »Lille Sommerfugl« og »Hvor Kragerne Vender«. Sidstnævnte kan opleves på det store lærred den 22. juli.

- Ja, for fanden, den glæder jeg mig til, udbryder Adam, mens hønsene klukker med i baggrunden.

- Den handler om en pige, som skal til sin brors bryllup på landet. Hun er selv flyttet til København og er blevet smart i en fart og har skrevet en bog om, hvor nederen hun synes, det var at vokse op på landet. Jeg spiller broren, som skal giftes med hende, som mobbede min søster gennem hele sin skolegang, og så er fanden løs i Laksegade, fortæller Adam entusiastisk videre om plottet.

- Hende, der instruerede den, Lisa Jespersen, det er hendes første spillefilm, og hun var ret specifik i forhold til, hvad hun gerne ville, og det var skønt at arbejde med. Det er bare nogle dygtige folk, der er med. Jens Jørn Spattag, som spiller min far, har spillet min far tre gang nu, og det er skidesjovt, fordi vi kender hinanden godt nu, fortsætter Adam, som også har medvirket i DR-dramaserien »1864« og TV2-serien »Kemohjerne« samt spillefilmene »Fasandræberne«, »Skammerens Datter« og »Guldkysten« for bare at nævne nogle få.

I pipelinen skal han medvirke i TV 2's kommende julekalender:

- »Kometernes jul«, hvor jeg lidt er Kurt Ravns højre hånd. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg må sige om det plot, bemærker han:

- Og så laver jeg også noget teater til næste år med Sigurd Barrett, som hedder »Sigurds Danmarkshistorie«.

Foruden de danske produktioner har han også medvirket i lidt internationale projekter:

- Jeg vil da gerne spille i hele verden, drømmer han højt med fødderne solidt plantet i Jystrups muld, hvor vi runder denne udgave af »Mit hemmelige Ringsted« af.

