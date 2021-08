Med til samtalen var Dorothea Bruun de Neergaard (midt for) som sammen med sin mand Niels og svigerinde Susanne driver godset.

Mit hemmelige Ringsted: Halløj på godset med en musiklegende

Ringsted - 16. august 2021 kl. 19:32 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Jeg er jo indvandret til det her land, så kan du ikke prøve at forklare mig, hvem du er?

- Jamen jeg var en del af en musikgruppe, der hed Laban, hvor jeg sang, og hvor vi udgav en del plader.

- Spændende. Jeg håber ikke, jeg fornærmer dig ved at spørge på den her måde?

- Overhovedet ikke. Det er faktisk forfriskende at møde nogen, der overhovedet ikke ved, hvem jeg er.

- Ja, altså jeg synes jo, det er fantastisk, at du har lyst til at bruge det her sted!

- Jamen jeg synes, her er så pragtfuldt. Du kan da sætte dig ned og lytte med, hvis du vil?

- Jamen meget gerne. Og sådan kom det til, at godsmedejeren, Dorothea Bruun de Neergaard, mødte musiklegenden og den sidste hovedperson i sommerserien »Mit hemmelige Ringsted«, Lecia Jønsson, på Skjoldenæsholm Gods, som er Lecias hemmelige sted i kommunen.

Sanger og sangskriver Lecia Jønsson, som er mest kendt for 80?er megahittet »Hvor skal vi sove i nat?« under bandet Laban. Foto: Jens Wollesen

Fotografen og jeg sidder allerede klar i det historiske gods' store, majestætiske stue overvåget af gamle, grandiose malerier, som nærmest driver ned ad væggene med sine historier og hemmeligheder.

Vi suger stemningen ind ved bordet, som er pyntet op til kaffe og kage til anledningen, mens de to damer finder sig til rette efter den korte ordudveksling og et håndtryk.

At træde ind i en historie - Jeg flyttede til Ringsted kommune for ti år siden, og jeg har en border collie, som jeg elsker at gå ture med, og når jeg skal gå ture, så vil jeg også gerne se noget. Så en dag kørte vi herop, og så gik vi rundt herude og så tænkte jeg, at her skulle jeg simpelthen bo en dag, fordi jeg skriver jo meget, og så er det godt at have ro, siger Lecia fra sin position i en antik sofa ved bordet, mens der bliver serveret stempelkaffe og drømmekage, på spørgsmålet om, hvorfor hun lige har valgt Skjoldenæsholm Gods som sit hemmelige sted.

- Lige med det samme, da jeg kom gående op ad trappen, fornemmede jeg den storhed, der er her. Jeg følte, at jeg nærmest lige med det samme trådte ind i en historie. Hvis man sætter sig ned her og lytter, så kan der komme rigtig mange ting til én. Jeg fornemmer for eksempel også noget musik. Man får simpelthen så mange sanselige gaver forærende her, fortsætter hun og føjer til:

- Og jeg synes egentlig også, at hvis man skal vende den om med »mit hemmelige Ringsted«, så lever Skjoldenæsholm Gods også en lidt stille tilværelse i Ringsted, så derfor tænkte jeg, hvorfor skal de ikke også på landkortet?

- Så har vi jo meget ens tanker, indskyder Dorothea fra sin position over for Lecia.

- Det er faktisk mit indtryk, at der er flere i København, der kender det, end i Ringsted, fortsætter hun.

Gift med arvingen Dorothea Bruun de Neergaard, som oprindeligt kommer fra Østrig, er gift med én af arvingerne til godset, Niels Bruun de Neergaard. Sammen overtog de i starten af juli driften af godset, der siden slutningen af 1700-tallet har været i familiens besiddelse. I dag fungerer godset, der spænder sig helt tilbage til middelalderen, som hotel og konferencecenter med godt og vel 40 værelser.

- Vores ambition er helt sikkert, at det skal blive et sted for lokalsamfundet også. Der er jo rigtig meget aktivitet i Jystrup, og det vil vi gerne synergere med, så vi kan omfavne hele området, bemærker Dorothea.

- Det er vildt inspirerende for mig at være i sådan nogle omgivelser her. Hvis jeg gik her en aften eller et eller andet, så er jeg sikker på, at jeg ville kunne skrive en fortælling uden problemer. Tingene taler til én herude, følger Lecia op, mens fotografen og jeg sidder godt tilbagelænet og gumler kage og slurker kaffe i os og betragter samtalen mellem de to damer, der flyder frem og tilbage i en lind strøm.

- Jeg har aldrig været bange her, men der går faktisk historier om, at der er en grå spøgelsesdame, der går herude, siger Dorothea.

- Så længe, hun er god, så gør det ikke noget. Så skal man bare hilse dem velkommen, indsparker Lecia, mens de begge slår en mild latter op.

Lecia, nu har du så lige røbet lokationen for dit hemmelige Ringsted. Hvordan har du det med det?, bryder jeg ind, og stiller kaffekoppen og kagetallerknen fra mig.

- Jeg håber og beder til, at der er flere, der ser det. Jeg er rigtig glad for at bo i Ringsted kommune, fordi den har meget at byde på, men den kan godt virke sådan lidt: »Nej ja, der er hverken vand eller noget«. Området her bliver meget mere meningsfyldt, når der også ligger et slot, fordi der er jo ikke mange steder, der har det, lyder det fra Lecia, inden vi zoomer helt ind på hendes omfattende og mangeårige virke som sangerinde og sangskriver.

Lecia & Lucienne For Lecia har nemlig leveret vokal og tekst til et utal af store musikalske kompositioner over de seneste godt og vel 60 år.

- Jeg startede faktisk i musikbranchen, da jeg var 12 år, sammen med min søster Lucienne. Det var rock and roll dengang, altså piktråden var jo den danske rock and roll, hvor vi var de første piger med dengang. Det var enormt spændende, fortæller hun og tager hele bordet med tilbage til 1960'erne:

- Vi kom så ind på et pladeselskab, der hed EMI. Der sad vi så, og så pludselig sagde pladeselskabsdirektøren, at der kom én, der gerne ville snakke med os og synge en sang for os.

Pludselig trådte Otto Brandenburg så ind ad døren, som var det helt store dengang, og jeg brændte fuldstændig hul i sofaen. Han satte sig så med sin guitar og sang den første sang, vi kom til at indspille.

Og så tog det ellers fart for »Lecia & Lucienne«, som søsterduoen kom til at hedde:

- Pludselig hørte Bent Fabricius også om os. Så skulle vi synge kor for Daimi i en film, der hed »Jeg er sgu min egen«, hvor vi også kom med på billedet. Så mødte vi Grethe og Jørgen Ingmann, som vi sang kor til. Vi lavede så også plader ved siden af, og så fik vi det her store hit, der hed »Rør ved mig«, som stadig sidder i danskernes bevidsthed i dag. Det var så på det tidspunkt, hvor tingene begyndte at gå stærkt, fortsætter Lecia.

Sammen med sin søster lavede hun godt og vel 700 korplader for nogle af datidens største navne som Peter Belli, Grethe og Jørgen Ingmann, Dorthe Kollo, Elisabeth Edberg, Birthe Kjær og Gasolin for bare at nævne nogle få.

- Lucienne ville så ikke optræde mere, så da vi kom til 1980, så stoppede det ligesom. Så gik jeg og tænkte, at jeg skulle have en solokarriere, Jeg var begyndt at arbejde med Tommy Seebach, som søster og jeg også havde sunget enorm meget kor for, og jeg sagde så til ham, om han ikke kunne give mig en pladekontrakt, og den kom han så med. Så jeg skulle til at være solist og var begyndt at indsynge nogle ting, men så blev jeg kaldt op af EMI, som spurgte, om jeg ville synge kor på en sang, der hed »Hvor ska' vi sove i nat«.

Laban - Så der troppede jeg op i studiet, hvor Ivan (Pedersen, andel halvdel af Laban, red.) var. Vi indsang den så og tænkte, at det var noget værre møg. Det ville vi slet ikke lægge navn til.

Vi måtte finde et pseudonym. Derhjemme havde jeg så et kassettebånd, jeg havde fået af Tommy Seebach, som han kaldte for "Laban". Jeg spurgte så Tommy, om vi kunne låne det navn, fordi vi skulle bare ud med det i et par måneder, og så var den døgnflue nok fløjtet. "Selvfølgelig skat, det gør I bare," sagde han så, og så blev det jo faktisk til næsten syv år med fuldhammer på, fortsætter Lecia om fødslen af det, der skulle gå hen og blive én af landets mest ikoniske duoer med megahittet "Hvor ska' vi sove i nat", som stadig bliver danset og sunget med til rundt omkring i det ganske land.

Men det er dog ikke noget, Lecia tænker så meget over i dag, fortæller hun:

- Det er lidt underligt, men man lever et liv, hvor man er den private person først og fremmest, og så har man det andet.

- Jeg tror, jeg har været i branchen i så mange år, at jeg ved, at det er noget andet end mig personligt. I dag sidder jeg selvfølgelig som repræsentant for det, jeg har lavet, men ellers er jeg fuldstændig almindelig og nede på jorden, fordi der er ikke grund til andet, tilføjer hun.

Skjoldenæsholm Gods går historisk set tilbage til Middelalderen og har været i familien Bruun de Neergaards besiddelse siden 1766.

Laban slukkede for musikken i 1988, hvor duoen gik hvert til sit. På spørgsmålet om, om et comeback nogensinde har været på tale, svarer Lecia prompte:

- Masser af gange, men det bliver ikke til noget.

- Jeg har bogstavelig talt ikke talt med ham (Ivan Pedersen, red.) siden dengang. Vi er sådan set ikke uvenner, og på et tidspunkt følte han, at han var ved at dø, og der skrev han til mig, men eller har jeg ikke hørt noget. Hans familieforhold gør, at han ikke kan socialisere med mig. Det er mærkeligt. Der er mange ting i Laban-tiden, som er helt horrible, og at Ivan og jeg kunne holde ro på det, indtil jeg lukkede det, er egentlig fantastisk, fortsætter hun og uddyber:

- Jeg fandt ud af i Laban, at hvis ens samarbejdspartner har den samme holdning som én selv, så er det supergodt. Problemet er, at man bare ikke tænker på, at ens samarbejdspartner kan have én derhjemme, som ikke er enig, og som begynder at trække personen væk, fordi ellers bliver der ballade i ægteskabet. Det er virkelig et problem, fordi jeg troede, at jeg arbejdede sammen med Ivan, men det gjorde jeg ikke, jeg arbejdede faktisk sammen med Ivans familie, som var meget modstander af, at han havde sunget »Hvor ska' vi sove i nat« med mig.

- Man kan sige, hvis vi havde haft et kæresteforhold, så var det noget andet, men det har vi aldrig haft. Det var rent professionelt. Vi arbejdede nærmest ud fra en firmarelation, som fungerede smaddergodt, understreger hun.

Det' en hem'lighed Lecia fortsatte med at lave musik efter Laban og har siden også arbejdet som tegner for Egmont og freelanceforfatter for Walt Disney.

På nuværende tidspunkt er hun i gang med at lægge sidste hånd på sin selvbiografi, som har været tre år undervejs.

-Den udkommer til næste år, og jeg ved, at der kommer til at komme noget lup på igen. Min første sang som solist til grand prix'et hed »Det' en hem'lighed«, som i dag er en evergreen i grand prix-regi, og det hedder min bog også, for der er mange hemmeligheder i, som folk ikke ved meget om, løfter hun lidt af sløret for.

Og med de hemmeligheder lukker vi hermed også ned for sommerserien »Mit hemmelige Ringsted«. Tak for alle hemmelighederne, som vi nu deler sammen.