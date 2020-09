En mand i 20'erne sidder nu fængslet og er sigtet for de fem overfald på kvinder i Ringsted, blandt andet her i Benløse Runding. Foto: Jens Wollesen

25-årig er varetægtsfængslet for vold mod ældre kvinder

Foreløbig til den 8. oktober skal en mand i 20'erne sidde fængslet sigtet for de fem tilfælde af vold mod kvinder i Ringsted og Benløse den 29. august og 2. september.

Heri fremgår det også, at den fængslede mand, er sigtet for lignende forhold begået i Sydsjællands- og Lolland-Falsters politikreds, skriver politiet uden at oplyse nærmere om, hvilke sager, hvor mange, eller hvor og hvornår de er sket.