Mistænkt serietyv blev anholdt i sidste øjeblik

Midt- og Vestsjællands Politi havde efterlyst manden nationalt, da han er mistænkt for at være bagmand til en stribe tyverier fra varebiler i primært Ringsted-området i løbet af i år.

Ingen fast bopæl

Under den fortsatte efterforskning kom politiet så på sporet af den nu anholdte 33-årige rumæner, som Midt- og Vestsjællands Politi mistænker for at have stået bag disse tyverier fra varebiler.

Han havde ikke et fast opholdssted i Danmark, så han blev derfor efterlyst med henblik på anholdelse, hvis politiet traf ham.