Mistænkelig »ursælger« ville stoppe bilister på motorvejen

Føreren af Audien talte gebrokkent engelsk og sagde til bilisten, at han manglede penge til benzin og havde nogle ure, som han gerne ville sælge for at få penge.

Kl. 11.08 anmeldte en anden forbipasserende bilist, at han havde bemærket en blå BMW, som holdt efter tilkørsel 35 på Vestmotorvejen i østgående retning, hvor føreren forsøgte at vinke bilister ind til siden.

Politiet kørte strækningen igennem for at søge efter de mistænkelig køretøjer, men betjentene fandt ingen.

Borgere, som oplever noget lignende, bedes om muligt notere registreringsnummeret på bilen og kontakte politiet på telefon 114. Med et registreringsnummer og eventuelt et signalement på føreren eller personer ved bilen har politiet mulighed for at efterforske de mistænkelige forhold.