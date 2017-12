Misbrugscenter-chef: Pas på hinanden til jul

- Hvis nogen laver et nytårsfortsæt om ikke at drikke, må man godt spørge, om det er noget, som man må holde vedkommende op på, siger han.

- Det vigtigste er, at man ikke starter et skænderi. Det handler om, at man skaber en åbenhed for at tale om alkohol, så det ikke føles som en konfrontation, forklarer han yderligere.