Se billedserie Indflytningen er blevet forsinket af coronapandemien. Foto: Kim Rasmussen

Minister indvier stor kontorbygning

Ringsted - 06. september 2021 kl. 12:54 Kontakt redaktionen

Den formelle indvielse af Banedanmarks nye kontor i Ringsted har corona-nedlukningen i Danmark indtil nu forsinket, men nu kan et nyt kontorhus med over 300 arbejdspladser endelig indvies.

Åbningen af det nye hus vil den 15. september blive markeret med besøg fra transportminister Benny Engelbrecht (S), som officielt vil klippe snoren og indvie Banedanmarks nye tjenestested.

Længe ventet indvielse

Den officielle indvielse har corona-situationen i Danmark indtil nu spændt ben for, men nu kan Banedanmark endelig officielt slå dørene op.

Alle medarbejderne er flyttet ind og har nu en hverdag i deres nye hus.

- Jeg er glad for, at vi med vores nye hus kan tilbyde både nuværende og kommende medarbejdere i Banedanmark moderne, nye kontorfaciliteter og mødelokaler, et uddannelsescenter og en central beliggenhed, hvor toget kører lige til døren. Huset er også udviklet til at understøtte digitale mødeformer og brugen af tavler, som skaber overblik og god koordination på tværs af teams og opgaver og hele Banedanmark. Huset summer nu af liv, og fra en central placering midt på Sjælland kan vi, med de funktioner vi nu har her, bidrage til en attraktiv, grøn jernbane og uddanne medarbejdere og eksterne fra hele landet, siger administrerende direktør i Banedanmark Hakon Iversen i en pressemeddelelse.

En gevinst for Ringsted

Det nye kontorhus vækker glæde i Ringsted:

- Ringsted er en attraktiv erhvervskommune, og vi har et både rigt og varieret erhvervsliv i kommunen. Som borgmester glæder jeg mig over, at vi nu får endnu en stor og samfundsvigtig arbejdsplads til Ringsted, og derigennem bidrager til fremtidens kollektive trafik og grønne omstilling. Med 300 nye arbejdspladser lige midt i Ringsted er jeg sikker på, at åbningen af Banedanmarks nye kontor bliver en gevinst for Ringsted, for vores borgere og for byens erhvervsliv, der får adgang til en masse nye potentielle kunder blandt Banedanmarks ansatte til butikker, restauranter og kulturtilbud med videre, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V).

Kontorhuset er tegnet af Henning Larsen Architects med Midtconsult A/S som ingeniør og KPC København A/S og Newsec Datea som totalentreprenør. Det ligger på Godsbanevej lige ved Ringsted Station og tæller 9.700 kvadratmeter i seks etager.

Arkitekturen tager afsæt i jernbanens æstetik og i traditionelle jernbanebygningers industrielle udtryk. På den måde falder bygningen i med det stationsområde, som den er en del af.

Facaden er desuden klædt i genbrugstegl med reference til Ringsteds vartegn, byens røde tegltage.

Kom med inden for

Alle er velkomne til at deltage i indvielsen af huset, men af hensyn til corona-situationen vil der være et begrænset antal pladser, som vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding kan ske på Banedanmarks hjemmeside.