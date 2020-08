Mindfulness er som et lang kram

Linnéa Villén er uddannet fløjtenist, sanger og mindfulness mentor, og hun synes de tre ting supplerer hinanden godt. Foto: Bodil Pinholt

Ringsted - 12. august 2020

Efter at have set et program i fjernsynet med titlen »Lægen, der holdt op med at bruge medicin« var Linnéa Villéns interesse for mindfulness vakt. Hun har nu taget en uddannelse som mindfulness mentor for børn, og har etableret hold i Jystrup, hvor hun bor.

Mindfulness er baseret på Jon Kabat-Zinns videnskabelige studier af, hvad meditation gør for et menneske. Det har rod i buddhistisk meditation.

Det er strippet for religiøsitet og er baseret på videnskab.

- Det er træning i at være til stede lige nu. Det lyder banalt, men det er faktisk ret svært. Man mærker, hvad der rører sig i én lige nu, og hvordan man har det, fortæller Linnéa Villén.

Det handler om at mærke følelse og fornemmelser.

- Jeg plejer at sige, at jeg leder efter det stille sted i én, hvor man kan finde ro i kaos. På den måde kan man blive bedre til at reagerer hensigtsmæssigt.

I mindfulness er der også meget fokus på vejrtrækning.

- Jeg er fløjtenist og sanger, og jeg ved noget om vejrtrækning, siger Linnéa Villén.

Fokus på vejrtrækning har hun selv haft gavn af som underviser.

- Man kan ikke nå dybere med et andet mennesker, hvis man ikke selv er der, mener Linnéa Villén.

Når Linnéa Villén arbejder med børn, begynder hun med to minutters meditation. Hun veksler mellem meditation, yoga og små lege.

- De kan sagtens få noget ud af det, selv om de ikke formår at ligge 100 procent stille, siger Linnéa Villén.

Det er ikke målet, at de skal ligge stille, men at de mærker, hvad der sker inde i dem.

- Det med at reflekterer og sætte ord på, hvad man føler, er vigtig lære, mener Linnéa Villén.

Hun laver også lidt vildere lege med børnene.

- Det er mit mål at tilrettelægge øvelserne, så de ikke opdager, at jeg de er ved at træne deres opmærksomhed, men bare har det hyggeligt, siger Linnéa Villén.

Det har hun i en time. Efter meditation taler hun med børnene. De fleste børn vil gerne ses og høres, og det bliver de hos Linnéa Villén.

Når man får nærvær, får man lykkehormon, som jager stresshormonet kortisol væk.

- At gå til mindfulness er som at få et langt kram, oplyser Linnéa Villén.

Linnéa Villén har haft kurser på den lokale skole, og nu tilbyder hun små hold med højst fem personer. Der er hold for børn i alderen 6-10 år og 11-15 år. Det foregår i afsprittede omgivelser, hvor deltagerne kan holde den fornødne afstand.

Linnéa Villén har selv en dreng på otte år og oplever, at både ham og hans kammerater kan have svært ved at finde ro.

- Det er min motivation at hjælpe andres og mit eget barn, fortæller Linnéa Villén.

- Jeg synes ikke nødvendigvis, at der skal være noget galt for at træne mindfulness, tilføjer hun.

Børn bliver ofte bombarderet med sanseindtryk hele tiden. Der er også et pres på, at de skal kunne så meget hele tiden, og det kan få børn til at tænke på, om de er gode nok, og om de er pæne nok.

De sociale medier er en opstillet verden, og den skal man lære at navigere i. Det kan man bedre, når man har indre ligevægt.

Før børn begynder til mindfulness, opfordrer Linnéa Villén forældre til at tale med deres barn om, hvad der kan forventes og at det er en rolig times tid. Det er også en god idé at de har spist lidt før, de kommer, da det jo er sidst på dagen.

Yderligere oplysninger findes på Linnéa Villéns hjemmeside: linneavillen.dk.