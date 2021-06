Mindeord om politisk ildsjæl

Det var med stor bedrøvelse, at vi modtog meddelelsen om, at Lars Gormsen er afgået ved døden lørdag d. 19 juni.

Kort tid efter at være flyttet til Ringsted blev Lars Gormsen valgt til formand for Venstre i Ringsted.

I den forbindelse har Lars ydet en ekstraordinær stor indsats ved at stå i spidsen for det organisatoriske bagland ved både europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg.

Han yndede selv at sige, at han kom ind med 4-toget og vidste ikke om han bare var på visit i Ringsted. Men Lars faldt hurtigt til og lærte hurtigt både land og by at kende. Han havde netop købt hus i Bringstrup og glædede sig til at få en ny fast base her.