Min sidste Black Friday. Måske.

Skribenten tog på Black Friday-udsalg i Ringsted Outletcenter for at få klaret julegaverne, men kom tomhændet og lidt klogere hjem fra det amerikanske forbrugerfænomen.

Ringsted - 29. november 2019 kl. 12:33 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har aldrig kunne døje sort fredag.

I hvert fald ikke officielt, for i ly af tvivlsomme slagtilbud som »køb to bokseshorts, spar 20 procent« eller »spar 40 procent på udgåede demomodeller«, har jeg alligevel altid ladet mig friste ind i det merkantile mørke - altid i håbet, om at jeg hverken mødte familier eller venner, mens jeg stod med røven i vejret og rodede i tilbudsbunker.

For hver gang fortryder jeg, at jeg lod mig lokke af billige salgstricks, hvor rabatten ofte er så spinkel, at man efterfølgende føler sig pinlig, ja hvis ikke ligefrem skyldig i at være mødt op til forbrugsfesten - som bestilte man en Big Mac mere på den gyldne måge, fordi du fik den gratis med den første, hvilket som bekendt koster mere på samvittigheds- end pengekontoen.

Så please, kære købegud fri mig for dine lænker og lad denne formiddag i Ringsted Outlet forhåbentlig være mit livs sidste Black Friday.

Stort fremmøde Parkeringspladsen er ikke overraskende helt fyldt, og det tager tid at finde en ledig plads, selv til redaktionens bette Ford Kaa.

- Der har været fyldt siden halv syv, som en vagt siger, da jeg endelig møder op i outletcenteret fredag formiddag hen ved tre timer efter åbning.

Vejret er lige så mørkt som navnet på dagen, der officielt indleder de næste fire ugers julesalg. Det sner faktisk, slud jovist, men det er med til at sætte en slags julestemning. Altså den, der handler mere om overlevelse end hygge.

- Uf, vi skulle have taget i Fields (indkøbscenter i Kbh, red.) i stedet for, som jeg hører en forbipasserende skutte sig i modvind, kulde og sne, der øjeblikkeligt smelter i mødet med jorden.

Jo, mine forventninger er lig nul, og jeg er klar på at få bekræftet mine værste fordomme. Som dem, der stammer fra pressebilleder fra de amerikanske storcentre, hvor kunderne er som omdannet til zombier i kilometerlange køer foran butiksruderne.

Kommet for at blive Den amerikanske forbrugerfest, der falder dagen efter Thanksgivings kalkunmiddage, er nok kommet for at blive, men der er også butikker, der faktisk er stået af ræset eller dem, som opfordrer til at købe brugt i stedet for nyt under farven »Green«, i stedet for »Black«.

Black Friday Black Friday er en verdensomspændende shoppingdag, hvor Dagen stammer fra USA og falder hvert år den første fredag efter Thanksgiving, så typisk sidst i november måned.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at 9 ud af 10 danskere (92 pct.) kender til Black Friday, og at næsten hver femte dansker (21 pct.) planlægger at handle på dagen. Det er kun noget, folk kan tilslutte sig. De fem jeg interviewer, er lige så forbeholdne overfor konceptet som nærværende skribent, men så igen:

- Det er en god mulighed for at få købt julegaver til hele familien, siger Pia Louise Pedersen, hvis indkøbsposer tæller tærtefad, tøj og en række værtinde- og adventsgaver.

- Jeg har klart fået mere for pengene, men normalt er jeg bevidst om ikke at forbruge for meget. Jeg har for eksempel lige købt en lille legetøjsbarnevogn til min datter, som er brugt, siger Pia Louise Pedersen.

Julegaveindkøb synes at være fællesnævneren for de fleste adspurgte, men man skal passe på med ikke at blive snøret ifølge en kunde, der venter på konen foran en af outletcenterets dametøjsbutikker.

- Der er nogle steder, hvor man skal kigge sig godt for. Der er nogle butikker, der jo har udsalg og tilbud året rundt, så her er der jo ikke den store forskel, selvom der måske er hæftet Black Friday-mærkater på normalprisen, siger David Masour, hvis skepsis bakkes op af en anden:

- Man skal hundrede procent vide, hvad man skal gå efter. Jeg ved, at der er mange steder, der sætter priserne op for at få folk til at hoppe i, men alligevel køber varerne til normalpris. Så man skal også lige have fornuften med, siger Tulle Kastrup.

Andre ser det mere fra butikkernes side.

- Jeg synes helt ærligt, Black Friday er noget fis. Men det er også, fordi jeg tænker, at butikkerne ødelægger deres egen julehandel i de efterfølgende weekender, siger Jeanette Elmeskov og tilføjer:

- Jeg har da siddet derhjemme og ventet med at købe en specifik vinterjakke til i dag. Alle venter med at købe til i dag, og jeg tror, at det kan mærkes i de andre weekender op til jul. De ødelægger det for dem selv, siger hun.

Mere nød end nydelse Selvom man måske er her mere af nød end nydelse, er man jo stadig dukket op. Black Friday er ikke til at komme udenom, heller ikke for nærværende skribent, der ikke kan døje dagen, men alligevel ikke kan undsige sig at tjekke tilbud ud.

For var det ikke noget med, at kæresten mangler en cykel? Kunne man ikke godt bruge et par nye jeans, fordi de gamle er ved at gå op i sømmene? Og gisp, alle de julegaver, man skal købe - hvorfor egentlig ikke bare klare dem i dag?

Ja, man er vel stadig menneske. Og når du læser det her, har jeg stensikkert sparet hele 200 kroner og købt den cykel, overbevist om at det klart bliver min allersidste Black Friday. Måske.