Millioninvestering giver nye slagterijob

Slagterigiganten Danish Crown vil investere 40-50 millioner kroner i et nyt anlæg i Ringsted, der skal producere et specielt hakkekødsprodukt til det japanske marked. Det fortæller Danish Crown i en pressemeddelelse.

- I Ringsted investerer vi i et nyt anlæg, der udelukkende skal producere til japanske kunder. Det giver samtidig 30-40 nye arbejdspladser, fordi vi ud over mandskabet til at betjene anlægget også skal have flere folk i udbeningsafdelingen for at have tilstrækkeligt med råvarer til produktionen, forklarer Søren F. Eriksen, der er CEO i Danish Crown Pork.

I forvejen leverer man fra slagteriet i Ringsted varer til det japanske marked.