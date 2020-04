Send til din ven. X Artiklen: Millioner på vej: Unge ned til 13 år får hjælp - forældre inddrages Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millioner på vej: Unge ned til 13 år får hjælp - forældre inddrages

Ringsted - 27. april 2020 kl. 05:00 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune har fået seks millioner kroner fra Socialstyrelsen til at udvikle et tilbud til unge, som andre kommuner på sigt kan få gavn af. Tilbuddet henvender sig til unge helt ned til 13 år - og som noget nyt får forældrene også rådgivning.

Pengene, der fordeler sig over tre år, skal bruges til projekt »Genvejen«, der er et nyt tilbud til psykisk sårbare unge.

- Det kommer til at være et mellemled, et forebyggende tiltag. Det vil indeholde hurtig rådgivning, behandlingstilbud og, noget, vi ikke før har haft, forældreinddragelse, siger leder af Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Reinhold Schæfer. Genvejen skal også indeholde behandlingstilbud for misbrug hos unge helt ned til 13 år. Det har man ikke tidligere haft.

- Og så skal det være let tilgængeligt siger Reinhold Schæfer.

Det nye projekt lægger sig i kølvandet på de mange forebyggende Ringsted Kommune allerede har, og som de senere år er blevet bygget op.

I den lette ende Kommunen har en børne- og unge psykiater ansat, lige som unge kan få gratis psykologhjælp. Desuden har den tilbuddet Ungeliv, der henvender sig sårbare unge, der enten har eller i fare for at udvikle en psykiatrisk lidelse. Hvor Ungeliv tager fat i unge, som vurderes at have en sværere grad af sårbarhed, vil Genvejen tage fat i den lettere ende, hvor den unge ikke er så hårdt ramt. Her vil man kunne inddrage allerede kendte værktøjer i arbejdet med den unge

- Jeg tror, Ringsted Kommune er blevet valgt, fordi vi i forvejen har en børnepåsykiater og en psykolog ansat, og fordi vi har Ungeliv., lyder vurderingen fra Reinhold Schæfer.

. - Det er positivt, at vi nu kan udvide vores tilbud til at omfatte flere- og yngre borgere. Mit håb er, at Genvejen kan være med til at øge trivslen og forebygge mistrivsel blandt unge i Ringsted, siger hun. Ringsted Kommune er sammen med i alt ni kommuner udvalgt til at deltage i projektet.

Unge bestemmer selv Et af værktøjerne handler om medbestemmelse og engagement. - Vi har for eksempel noget vi kalder Step Care, som er let for de unge at tilgå, og hvor den unge selv bestemmer, hvor tæt det skal være. Og hvor det skal stoppe. Lederen glæder sig over, at Ringsted Kommune endnu engang går forrest, når det handler om forebyggende tilbud til børn og unge. Det ligger godt i tråd med kommunens politik om at starte så tidligt som muligt. Samtidig vil man gerne have tilbud til alle aldre.

Han roser også byrådspolitikerne for over en bred kam at bakke de forebyggende tiltag op. Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Britta Nielsen (SF) er glad for den statslige pose med penge.

Genvejen er for unge i alderen 13-25 år uden diagnoser. Tilbuddet består af fire spor med rådgivende samtaler, individuelle forløb, gruppeforløb og forløb for forældre. Genvejen forventes at starte op med alle spor efter sommerferien.

Hvis en ung ønsker at deltage i et forløb i Genvejen, kan de kontakte Ungeliv på tlf. 57 62 88 40 eller ungeliv@ringsted.dk.

Visitation til Genvejen er nem og hurtig: Gennem en rådgivende samtale laves - sammen med den unge - en vurdering af hvor og hvordan, der kan tilbydes hjælp.