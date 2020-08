Politikere fra Ringsted Byråd har været ude at besigtige det sted, hvor projektgruppen håber, at det nye natur- og aktivitetshus. I forgrunden ses formand for Søskovlandets styregruppe, Ulrich Hjort Hansen. Foto: Privat

Miljøstyrelse skal give dispensation til naturhus

Ringsted - 25. august 2020

Landsbyklyngen Søskovlandet - der består af landsbyerne Haraldsted, Allindemagle, Jystrup, Valsølille, Kværkeby, Fjellebro og Vigersted i den nordlige del af Ringsted Kommune - arbejder intenst på at få de sidste skitser færdige til et spektakulært natur- og aktivitetshus, som efter planen skal placeres ved Vrangeskov.

Men først skal Miljøstyrelsen give grønt lys. Der skal nemlig gives dispensation til et nyt byggeri i det følsomme skovområde, der også ligger tæt på Haraldsted Sø. Desuden skal styrelsen sige ja til, at huset må bygges ind i en skrænt, sådan som arkitektfirmet Spektrum Arkitekter forestiller sig det.

- Der skal ske terrænregulering, og det må man ikke uden videre gøre i Danmark, siger formanden for Søskovlandets styregruppe Ulrich Hjort Hansen, der er en del af arbejdsgruppen bag projektet.

Han tilføjer, at formålet med planen er at få skabt et hus, der stort set er usynligt udefra, således at udsigten over sø og skov ikke forsvinder. Samtidig skal det indfri alle de krav og ønsker, som man kan have til et hus med den beliggenhed.

- Det bliver et meget diskret hus, der ikke spærrer for udsynet, siger Ulrich Hjort Hansen.

- Man håber blandt andet på dispensation fra Skovlovens paragraf 25, som handler om naturmæssigt særligt værdifuld skov. Et lille stykke af Vrangeskov går under den betegnelse.

Hvis styregruppen får nej til den ønskede placering, er man nødt til at finde et nyt sted i området.

Natur- og aktivitetshuset skal tilgodese foreningslivet, sportsfolk, almindelige borgere samt børn og unge, der bruger naturen, men mangler et sted at samles eller et sted at få formidlet viden om naturen.

Projektet støttes af både Realdania og Bygge- og Anlægsfonden, der har afsat i alt 50 millioner kroner til landsbyklyngeprojekter.

Den 1. december er der ansøgningsfrist for yderligere midler til projektet. Landsbyklyngen Søskovlandet er forhådnsgodkendt til at ansøge om projektstøtte fra de to fonde.