Se billedserie Solen har bagt i flere uger. Det vil mange nok synes er dejligt, men det kan give nervøse trækninger hos en ølbrygger, når køleanlægget vælger at stå af. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mikrobryggerier er klar til stor ølfestival

Ringsted - 30. maj 2018

Det er ikke nødvendigvis nogen skummende forretning at være ølbrygger. Heller ikke selvom man viser sine varer frem i det store udstillingsvindue, som Danske Ølentusiasters årlige Ølfestival i København kan betegnes.

- Går jeg i nul efter festivalen, er jeg heldig. Hvis ikke det var sjovt, ville jeg ikke være der. Men det er altså bare skideskægt privat og personligt, fortæller Søren Vestergaard fra DagmarBryggeriet i Ringsted.

Han har været fast mand i Ølfestivalens startopstilling siden 2006. Og selvom det bedre kan betale sig at blive hjemme i Nørregade 20 i Ringsted og brygge, er han ikke til sinds at springe de glade festdage over i Lokomotivværkstedet på Otto Busses Vej 5A i København.

Hen over tre dage udstiller 200 bryggere tilsammen over 1200 forskellige øl. Og når man samler så mange entusiaster på et sted, stiger hyggen.

- Det er de færreste, der ser hinanden som konkurrenter. Langt de fleste udveksler gode idéer, inspiration til ingredienser, får nye kontakter eller giver gode råd om at forbedre deres forretningsmodel, siger Ringsted-bryggeren.

Det er nemlig en hobby - omend på et veludviklet plan - som samler udstillerne. Bryggerne på Ølfestivalen har til fælles, at de brygger i deres fritid og har et fuldtidsarbejde ved siden af. Det er det, der finansierer deres hobby.

Søren Vestergaard er eksempelvis direktør i en smedevirksomhed, når ikke han laver humle-eleksir. Det presser ham på tiden, men pyt.

- Der er masser af hygge mellem bryggerne og med de frivillige, jeg får hjælp fra. Vi bor i campingvogne, mens vi er af sted. Det minder næsten om at være på musik-festival, fortæller festivalgæsten gennem 13 år.

Forberedelserne til dette år deltagelse begyndte egentligt sidste efterår, men er endt en smule ophedede.

- Der har været stress på de sidste dage. Køleanlægget er gået sig en tur. Prisen er faktisk det, der bekymrer mig mindst. Det er leveringen den er gal med. Der går fem til seks uger, inden jeg kan få et nyt. Mange bryggere og restauratører har jo samme problem, fordi sommervarmen belaster køleanlæggene Montørerne har rygende travlt, fortæller Søren Vestergaard.

Tid er han ved at løbe tør for. Øllet skal tappes nu. Hans udfordring er, at varm øl skummer mere end nedkølet øl, så det kan blive besværligt at tappe de 10 forskellige slags øl og sammenlagt 500 liter, han skal have med på Ølfestival.

Han håber opbevaringen i mørke bag lukkede døre har holdt temperaturen nede i et fornuftigt leje.

Ølfestivalen besøges af mange forskellige mennesker, de tre dage det står på.

- Mange kokke, tjenere, sommeliers og restauratører er på udkig efter nye øl under festivalen. Jeg har før fået nogle kontrakter på den måde, siger bryggeren, som noget hyppigere har landet en anden slags aftaler.

- En del af deltagerne er ude efter at få en ølsmagning. Den slags aftaler laver jeg typisk en fem-seks styks af. Efterfølgende tager jeg så ud til et arrangement og holder smagningen.

