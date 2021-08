Midtsjællandsk bonde kæmpede sig til ministerpost

Længe før Ringsted Kommune fik et outletcenter og nåede op på over 35.000 indbyggere var det langt mere jordnære forhold, der blev kæmpet for på Midtsjælland, hvor mange levede af at dyrke jorden.

Den stigende industrialisering i 1880'erne fik flere unge til at søge mod de større byer for at få et arbejde. Ændringerne påvirkede samfundet og gav grobund for politiske partier og oprettelsen af Folketidende for Midtsjælland, som Ole Hansen var formand for i 25 år.