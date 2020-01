I september 2018 melder ejeren af Tatami, Jishuan Yan (th.) ud, at restauranten er solgt til en amerikansk grillkæde ved navn Alaska med rumænske Marian Munteanu (tv.) som manager. Salget viser sig sidenhen at være et stort fupnummer. Alaska er en opdigtet kæde og Munteanu forsvinder til Rumænien.

Mider, fupnumre og ansatte på flugt: Stribevis af skandaler på japansk restaurant

Tatami er anmeldt for ulovlig brug af udenlandsk arbejdskraft, og det er langt fra første gang, det sker. Alligevel har restauranten gentagende gange fået tilladelse til at hente udenlandske medarbejdere på den såkaldte beløbsordning, skriver DR og Fagbladet 3F.

I DAGBLADET Ringsted fredag kan man læse, at den japanske restaurant Tatami i Benløse optræder på en liste over restauranter, som er blevet anmeldt til politiet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration inden for de sidste to år.

