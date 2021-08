Se billedserie Vilma og Sigurd gør klar til sværdkamp. Forældrene Stine og Steffen Svendsen var ganske tilfredse med arrangementet. Foto: Kasper Frank

Send til din ven. X Artiklen: Middelalderfestival i miniformat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Middelalderfestival i miniformat

Ringsted - 22. august 2021 kl. 17:32 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Weekenden stod i rollespillets tegn på plænen foran Sct. Bendts Kirke i Ringsted.

Her havde Museum Vestsjælland indbudt til middelalderfestival i miniformat lørdag og søndag, hvor børn havde mulighed for at være med i et vaskeægte rollespilseventyr.

Da DAGBLADETS udsendte kiggede forbi lørdag eftermiddag var omkring 25 børn i aktion. Flere var iklædt middelalderkostumer og udstyret med sværd og skjold.

I et telt var der blandt andet mulighed for at male og tegne et våbenskjold, mens lyden af kamp kunne fornemmes i baggrunden.

På plænen var der nemlig indrettet flere kamparenaer, hvor børn kunne prøve kræfter med blandt andet bueskydning og sværdkamp.

Imens foregik selve rollespilseventyret, som handlede om Valdemar den Store, som netop var blevet kronet som konge af Danmark. Han skulle i gang med at sikre landets indbyggere et trygt og godt sted at bo, og derfor havde han brug for trofaste, kampklare og modige folk omkring sig. Mange ville tjene ham, men Valdemar havde opsat en række prøvelser for dem, der ønskede at gå med ham.

Blandt de fremmødte var familien Svendsen, som har gjort det til lidt af en tradition at besøge de tilbagevendende middelaldertiltag i Ringsted.

- Det er et super fint arrangement, selv om det er noget mindre, end det tidligere har været. Det er en lidt anderledes udgave i år, siger Stine Svendsen, som havde taget sin mand

Steffen samt børnene Vilma og Sigurd med.

Iklædt riddertøj var børnene yderst koncentreret i færd med at male et våbenskjold som en del af rollespillet. Og imens kunne forældrene glæde sig over lørdagens begivenhed.

- Det er fedt, at der er noget at lave frem for, at man bare havde aflyst det hele, lyder det fra Stine Svendsen.

Det hele var sat grundigt op af Rollespilsakademiet, der har stor erfaring med rollespilseventyr for børn og unge. Arrangementet var gratis at deltage i, og Ringsted Kommune har ydet økonomisk støtte.